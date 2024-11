Fracasó el quórum opositor, los gobernadores reclaman un presupuesto y la Rosada festeja

Los bloques opositores fracasaron por segunda vez en su intento de sesionar en Diputados para derogar el decreto 846, por lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá las manos libres para canjear la deuda que vence el año que viene: entre enero y julio vencen 7.300 millones de dólares de deuda con bonistas, entre capital e intereses. A su juego lo llamaron. De nuevo con muchas ausencias en virtud de las instrucciones que bajaron los gobernadores, las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre quedaron lejos, a nueve diputados del quórum. De inmediato, los mandatarios provinciales del PRO y la UCR sacaron un comunicado reclamando al Gobierno la discusión del Presupuesto 2025 advirtiendo que este año las provincias sufrieron el peor año en términos de recaudación y caída de recursos. Aunque las voces dialoguistas de la Rosada aseguraban que el presupuesto podia entrar en extraordinarias, el presidente Javier Milei avisó que "en 2025 seguiré a full con la motosierra".

El Congreso se convirtió en una exhibición de impotencias. Entre la polarización y la paridad, hay una situación de bloqueo que quedó de manifiesta en las últimas convocatorias del oficialismo y la oposición. En el caso del oficialismo, se da porque -aún con aliados- cuentan con un escaso número de legisladores. En el de la oposición, porque a los gobernadores los atraen los cantos de sirena de la Casa Rosada y juegan de contrapeso cuando se trata de una sesión peligrosa a los intereses oficiales, como la convocada para este martes. En la previa, en Economía advertían que la derogación del decreto de canje de deuda sería un retroceso y una mala señal a los mercados financieros, pero que igual podrían salir adelante con el plan del Gobierno. Sin embargo, otra vez, los gobernadores prefirieron no aparecer en la vereda de enfrente del Ejecutivo.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su segundo, Lisandro Catalán, atendieron a los jefes provinciales -Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro estuvieron entre los que cruzaron llamadas- y le transmitieron que la intención de la Casa Rosada de tratar el Presupuesto en las sesiones extraordinarias. Fue algo que en su momento había adelantado el presidente de la comisión en Diputados, José Luis Espert, pero que luego entró en una nebulosa como tantas otras promesas oficiales. En el Ejecutivo avisaban que probablemente el jueves se convocara oficialmente a sesiones extraordinarias y que era muy posible que el listado que enviarían al Parlamento incluyera al Presupuesto. En eso, Milei sacó un tuit avisando que se había puesto a pensar sobre las medidas de gobierno para el año próximo. "Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra...", adelantó.

Los diez gobernadores dialoguistas elegidos por Juntos por el Cambio emitieron un extenso documento en el que detallaron las penurias que atraviesan. "Apalancados en las medidas del presidente Milei, hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales", aseguraron. Coincidieron con la prédica oficial acerca de que debe mantenerse el equilibrio fiscal, pero volvieron sobre cuatro reclamos que, a su entender, no generan mayor gasto sino una diferente distribución de los recursos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos que el Estado nacional recauda que tienen una asignación específica que fue discontinuada o que tienen una ejecución poco clara. "Dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros", remarcaron.

Francos expondrá este miércoles su informe en el Senado y se espraba que diera mayores precisiones respecto a la convocatoria a extraordinarias y de las respuestas que esperan los mandatarios provinciales. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no firmó el documento porque no fue electo por Juntos por el Cambio, pero ordenó a sus diputados a no dar quórum en la sesión para derogar el decreto de canje de deuda. Después también envió su mensaje. “Hay una demanda clara que la mayoría de los gobernadores tenemos y tiene que ver con las jubilaciones provinciales de las cajas no transferidas. Esa discusión es la que no se está dando y es una responsabilidad del Gobierno”, avisó. En los mismos estudios de LN+ le respondió Espert. "Los gobernadores son como Colapinto, rápidos para reclamar", dijo. "Te reclaman la deuda que Nación tiene por las cajas, por el consenso fiscal pero de la parva de deudas que tienen con la Nación no dicen nada. Si me reclamás la deuda, permitime que te reclame la mía”, replicó.

Este miércoles habrá en Diputados otro intento de sesión especial. Fue pedida por la Coalición Cívica pero contó con el apoyo de las bancadas de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT y tiene que ver con el proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea. Aunque, a priori, parecería una cuestión que va por fuera de la discusión política también tiene su miga porque el oficialismo y sus aliados presentaron una propuesta regulatoria más light. El que consiguió dictamen de mayoría es mucho más estricto en cuestiones como publicidad, promoción y patrocinio. "Esperemos tener quórum, es una propuesta necesaria porque la ludopatía está creciendo", sostuvo la diputada Mónica Frade -una de las impulsoras del proyecto, en diálogo con El Destape Radio. Habrá que esperar para ver si la tercera es la vencida y los diputados reúnen el número necesario para sesionar.