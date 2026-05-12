Netflix ha gastado más de 135.000 millones de dólares en cine y televisión durante la última década

FOTO DE ARCHIVO: Una estatua de 7 metros de altura de Young-hee, una muñeca de la serie surcoreana de Netflix "El juego del calamar", se muestra durante un evento promocional en la plaza Chiang Kai-shek Memorial Hall en Taipéi, Taiwán

Netflix ha ​invertido más de 135.000 millones de dólares en películas y series de televisión durante ‌la última década, según ‌informó la empresa el martes, lo que pone de relieve el dominio del gigante de las plataformas en internet y el crecimiento del entretenimiento a la carta.

Durante el mismo periodo, Netflix aportó más de 325.000 millones de dólares a ​la economía mundial ⁠y creó más de 425.000 puestos de ‌trabajo en producciones, según la empresa.

La empresa ⁠estadounidense, con sede en ⁠Los Gatos, California, es una de las plataformas de video por internet más grandes del mundo, con ⁠más de 325 millones de miembros de ​pago a finales de 2025, y ‌ha sido pionera en ‌el entretenimiento audiovisual en el hogar y en ⁠la producción de contenidos originales que han predominado en la cultura popular.

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"Hoy lanzamos el 'Efecto Netflix', una visión global del impacto económico, cultural y ​social ‌de nuestras películas y series, y de cómo se propaga por las economías, las industrias y la vida cotidiana, día tras día, semana tras semana", dijo el codirector ⁠ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

La empresa ha adquirido los derechos de películas y series de más de 3.000 empresas, incluidas las cadenas públicas, según ha informado.

Los títulos en idiomas distintos del inglés representan más de un tercio de todo el visionado, en ‌comparación con menos de una décima parte hace una década, según Netflix. Películas y series no estadounidenses como "La casa de papel", "El juego del calamar" y "Las guerreras KPop" han atraído a un gran público a ‌nivel mundial.

El mes pasado, el presidente y cofundador de Netflix, Reed Hastings, decidió abandonar la empresa mientras ‌busca nuevas vías ⁠de crecimiento, como los videojuegos y el entretenimiento en directo, al tiempo ​que se enfrenta a una ralentización de las ventas.

Con información de Reuters