Planazo en la ciudad de Buenos Aires: llega La Noche de los Juegos a diferentes bares porteños

La ciudad de Buenos Aires no solo tiene planes divertidos durante el fin de semana. Ahora llega una propuesta para quienes buscan hacer algo distinto entre semana con amigos: La Noche de los Juegos. Se trata de una iniciativa que invita a recorrer diferentes bares porteños, jugar y divertirse.

Así será La Noche de los Juegos en la ciudad de Buenos Aires

El evento se realizará el próximo miércoles 20 de mayo desde las 20 hs hasta la 1.00 am. La Noche de los Juegos invita a recorrer distintos bares de juegos de la ciudad a través de una experiencia lúdica y nocturna.

En concreto, la idea es seguir un circuito urbano de bares con juegos y premios. Incluso, habrá un mapa con recorridos sugeridos para que cada persona pueda armar su propio camino. Los asistentes podrán obtener monedas coleccionables exclusivas en cada bar. El objetivo es completar un recorrido de al menos cuatro paradas para acceder al premio mayor. Además, se podrán conservar las monedas como recuerdo.

De la experiencia participarán: las tres sedes de Jobs, Café San Bernardo, Bar Ping Pong y Destello, donde cada espacio ofrecerá consignas para que el público pueda jugar y pasar una noche diferente.

La Noche de los Juegos será el próximo miércoles 20 de mayo en diferentes bares de CABA

Qué juegos habrá en cada uno de los bares

Cuatro bares, y sus diferentes sucursales, participarán de La Noche de los Juegos en CABA. Cada uno ofrece diferentes propuestas de entretenimiento, además de gastronomía y coctelería. Así, los participantes tendrán la posibilidad de vivir una experiencia única, en una salida llena de juegos y diversión.

Jobs

Sus tres sucursales ofrecen juegos de mesa clásicos. En Boedo se suma el pool, ping pong y arquería. Mientras que el Jobs Arcade, en Palermo, que tiene juegos retro como daytona, flippers, tejo y máquinas de baile. De la iniciativa, también participa el nuevo Jobs Núñez con Fono Bar, scalextric y bowling.

Direcciones :Carlos calvo 3860 (arquería); El Salvador 4139 (arcade); Juana Azurduy 2453 (bowling y fono-bar).

El Destello

El local de Palermo brinda una estética retro-futurista, luces de neón originales y una ambientación que transporta a otra época. Es el lugar definitivo para los amantes de los videojuegos clásicos, como el Pacman, Speed Up, Nave, Street Fighter II, Snowbros y Tetris.

Dirección: Gascón 1460, Palermo.

Café San Bernardo

Conocido también como el Sanber, es un lugar donde la edad no importa. Con identidad, con pertenencia y una mística propia, este bar notable porteño ofrece la excusa perfecta para conocer personas nuevas: un partido de ping pong, una mano de truco o una partida de billar.

Se trata de una oportunidad única para divertirse entre amigos o conocer gente nueva

Dirección: Av. Corrientes 5436, Villa Crespo.

Bar Ping Pong

Sus sedes en Núñez y Belgrano se suman a la iniciativa con su ping pong. En ambas sucursales se convertirán en espacios claves para visitar con amigos, reir y vivir el ping pong al máximo.