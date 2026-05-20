La OMS registra 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la apertura de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en Ginebra, Suiza

Por Olivia ​Le Poidevin

GINEBRA, 20 mayo (Reuters) - El director general ‌de la ‌Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que había 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas, ​y que ⁠se espera que ‌las cifras aumenten, ⁠dado el tiempo ⁠que el virus estuvo circulando antes de que se ⁠detectara el brote.

Un ​Comité de Emergencias ‌de la OMS ‌se reunió el martes ⁠en Ginebra y confirmó que el nuevo brote de ébola ​de ‌la rara cepa Bundibugyo del virus constituye una emergencia de salud pública de importancia ⁠internacional, pero no una emergencia pandémica, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Tedros declaró la emergencia el fin ‌de semana, la primera vez que un director de la OMS ha dado ese paso sin ‌consultar primero a los expertos, debido a la urgencia ‌de la ⁠situación, según explicó.

Con información de Reuters