La OMS registra 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas

Por Olivia Le Poidevin
GINEBRA, 20 mayo (Reuters) - El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que había 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas, y que se espera que las cifras aumenten, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote.
Un Comité de Emergencias de la OMS se reunió el martes en Ginebra y confirmó que el nuevo brote de ébola de la rara cepa Bundibugyo del virus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no una emergencia pandémica, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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Tedros declaró la emergencia el fin de semana, la primera vez que un director de la OMS ha dado ese paso sin consultar primero a los expertos, debido a la urgencia de la situación, según explicó.
Con información de Reuters