Bayer aviva especulaciones de reestructuración tras crear una filial exclusiva para Roundup

FOTO DE ARCHIVO: Botellas de Roundup, una marca propiedad de Bayer, se venden en una tienda en Manhattan, Nueva York, EEUU

​Bayer anunció el jueves que iba a consolidar su negocio de Roundup en Estados Unidos en una nueva unidad, menos de una semana ‌después de lograr una importante ‌victoria judicial que bloqueó miles de demandas presentadas ante tribunales estatales en relación con este herbicida.

La creación de la unidad, denominada Ruveon, está alimentando las esperanzas de los inversionistas de que el grupo alemán pueda dar un paso más hacia los cambios estructurales —incluidas escisiones o desinversiones— que algunos accionistas llevan tiempo reclamando.

Markus Manns, de Union Investment, accionista de Bayer, dijo que ​esta medida otorgaba ⁠a Bayer "la flexibilidad estratégica para sacar a bolsa" el negocio en el ‌mercado estadounidense a medio plazo y, posiblemente, conservar una ⁠participación mayoritaria inicialmente.

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"La creación de Ruveon en ⁠Estados Unidos podría ser el primer paso en esta dirección", señaló.

El analista de Berenberg, Sebastian Bray, y Stefan Wulf, de la agencia de valores ODDO ⁠BHF, coincidieron en señalar que la decisión podría dar pie a ​especulaciones sobre una separación de los activos agrícolas ‌de Bayer.

Bayer ha declarado que Ruveon seguirá ‌siendo una unidad de negocio de Bayer y se encargará de supervisar ⁠todos los aspectos de las ventas de Roundup en Estados Unidos, incluidos los precios, la producción y la logística.

Bayer adquirió Roundup como parte de la compra, por valor de 63.000 millones de dólares, de la empresa ​agroquímica Monsanto ‌en 2018, lo que se convirtió en un importante pasivo debido a las demandas que acusan a Bayer de no haber advertido a los usuarios de que el glifosato, el principio activo de Roundup, provoca cáncer.

Las acciones de Bayer subieron hasta un ⁠7,1%, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2023. También se vieron respaldadas por una revisión al alza de Deutsche Bank, que afirmó que la desintegración de la cartera de Bayer era "una cuestión de cuándo y cómo, más que de si".

Bayer, el único fabricante estadounidense de glifosato, ha afirmado que décadas de estudios han demostrado que el ingrediente clave de Roundup es seguro y ‌no provoca cáncer.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció a favor de Bayer en su intento por limitar las repercusiones legales de un caso que forma parte de un litigio de varios años sobre el producto.

"Se espera que Ruveon sea un actor más ágil y mejor posicionado ‌dentro de su mercado de productos básicos, que requiere un enfoque especializado para hacer frente a la dinámica competitiva", dijo Bayer en un comunicado.

La empresa añadió ‌que la consolidación del ⁠negocio formaba parte del plan quinquenal de su división Crop Science para impulsar el crecimiento, la resiliencia y la ​rentabilidad.

Con información de Reuters