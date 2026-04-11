Educación: con participación docente, Formosa impulsa un proyecto para regular el uso de celulares en las aulas

La Legislatura de Formosa se encamina a tratar en los próximos días un proyecto que busca ordenar el uso de celulares dentro de las aulas, tras un proceso de debate que incluyó a docentes, especialistas y representantes de distintos espacios políticos. La iniciativa surge de instancias de intercambio previas que permitieron reunir miradas diversas sobre la dinámica escolar actual.

La propuesta fue impulsada por el bloque justicialista, que promovió reuniones abiertas con actores vinculados al sistema educativo. En esos encuentros participaron educadores, organizaciones y legisladores de diferentes bloques, lo que permitió enriquecer la discusión y avanzar hacia un texto con mayor consenso.

Desde el ámbito legislativo señalaron que el objetivo central fue reunir aportes y ordenar posturas para construir una regulación que contemple tanto los beneficios como las dificultades del uso de tecnología en el aula.

Entre el uso pedagógico y los desafíos en clase

Durante las reuniones, se abordaron distintos enfoques sobre el rol de los celulares en el ámbito educativo. Por un lado, se destacó su potencial como herramienta didáctica; por otro, se plantearon problemas vinculados a la distracción, la convivencia y el desarrollo de las clases.

En ese contexto, se analizaron alternativas intermedias, que incluyen restricciones en determinados momentos de la jornada escolar y esquemas de uso supervisado con fines educativos, lo que evita posiciones extremas. Los docentes tuvieron un rol clave en la construcción del proyecto y aportaron experiencias concretas del aula al plantear inquietudes sobre el impacto de los dispositivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Además, el debate tomó en cuenta antecedentes de otras jurisdicciones y regulaciones ya aplicadas en instituciones educativas, así como distintas posturas que conviven en la región respecto al uso de celulares en las escuelas.

Próximo paso: el debate en el recinto

Con el proceso de elaboración prácticamente finalizado, el proyecto podría ser tratado en el recinto la próxima semana. La expectativa es que refleje los acuerdos alcanzados entre oficialismo, oposición y la comunidad educativa.

De concretarse su tratamiento, la iniciativa marcaría un paso hacia una regulación que busca equilibrar el uso de la tecnología con las necesidades pedagógicas, en un tema que genera debate en todo el sistema educativo.