Teresa Parodi se quebró durante un homenaje y recibió ovación en el folklore: "Es historia"

La emoción de Teresa Parodi al recibir una consagración por su trayectoria en el folklore.

Teresa Parodi fue homenajeada por su clásica canción Pedro Canoero y no pudo contener la emoción al inaugurar una estatua que recuerda a la persona que inspiró su creación, una pieza emblemática en la historia del folklore argentino. Las palabras de la cantora ante su nueva consagración con el pueblo paraguayo.

Una estatua de Pedro Canoero fue inaugurada a orillas del Lago Ypacaraí el pasado 27 de marzo y hasta allí fue Teresa Parodi, maestra de ceremonias y artista que consagró la historia de Pedro, un canoero que entabló una amistad con la artista. "Me siento reconocida", sostuvo Teresa en el homenaje, visiblemente emocionada.

Más tarde, Teresa Parodi compartió un video de la inauguración y agradeció por el reconocimiento: "Todavía estoy conmovida por el cariño con que me recibieron y el respeto hacia esta bellísima obra, homenaje a mi vieja y querida canción. Pedro Canoero es historia, memoria compartida, y en esta orilla ahora encuentra una nueva forma de permanecer". La escultura fue realizada en hierro por el escultor paraguayo Hugo Escobar.

Pedro Canoero y como una charla entre mates se transformó en ícono del folklore

Mucho antes de alcanzar el reconocimiento masivo en el Festival de Cosquín de 1984, Teresa Parodi ya recorría los escenarios del Litoral y del Paraguay. Fue en el marco del Festival del Lago Ypacaraí donde surgió la inspiración para una de sus obras más queridas. En aquel entonces, la artista exploraba las raíces de la región, sin imaginar que un encuentro casual definiría parte de su identidad musical.

Tras su actuación, Parodi caminó por la costa del lago y observó a un grupo de canoeros que aguardaban a los turistas. Uno de ellos destacó por su calidez y su sombrero de paja; su forma de invitar a los pasajeros a subir a la embarcación tenía una hospitalidad única, similar a la de alguien que abre las puertas de su propio hogar.

Ese hombre, llamado Pedro, se convertiría en el eje central de un clásico del cancionero popular. Durante la navegación, ambos compartieron mates, charlas y melodías que iban desde el chamamé hasta la guarania. Pedro identificó rápidamente el origen correntino de Teresa y, entre silencios y música de radio, le mostró su mundo cotidiano. Para la autora, Pedro representaba la fusión perfecta entre el ser humano y su entorno natural.