Cuti Carabajal y una confesión sobre Milo J que revolucionó al folklore: "Nos llamó". Foto: MARTIN COSSARINI.

Cuti Carabajal es uno de los artistas más emblemáticos del folklore. Con más de 50 años de carrera, el cantante supo dejar su huella en el corazón de miles de argentinos con sus canciones que trascienden generaciones. Sin embargo, lejos de quedarse en un pedestal, sabe mirar a su alrededor y reconocer a las nuevas generaciones que hoy en día marcan tendencia en la música popular. Así lo hizo con Milo J en una reciente entrevista.

En diálogo con Infobae en Vivo, el músico habló de su pasado musical, sobre cómo vive el presente y, además, hizo hincapié en lo que vendrá con las nuevas generaciones. En ese sentido destacó a Milo J, el joven de 19 años que volvió a traer el folklore a la escena actual con su disco La vida era más corta, y reconoció su trabajo como uno de los más influyentes de la actualidad. "Hay muchos jóvenes que están surgiendo y saben lo que hacen. Estudian, se preparan y los veo muy bien”, empezó por decir.

Entonces habló puntualmente de Milo: "Es muy inteligente, muy creador, muy estudioso”. Asimismo, contó que fue le joven artista quien los buscó a ellos para poder interiorizarse más en el género antes de grabar el disco que lo llevó a hacer dos estadios Vélez y una gira por todo el país. "Nos llamó para que le pasemos canciones”, aseguró.

Finalmente, cerró halagando al joven y celebrando su presencia en la escena actual: "Tiene una gran memoria, se acuerda de todo. Le gusta, aprende, estudia". También se mostró a favor de la fusión de los ritmos folklóricos con otros géneros y aseguró que está muy bien "si saben lo que hacen".

Cuti Carabajal y una confesión sobre Milo J que revolucionó al folklore: "Nos llamó".

Cuti Carabajal y vivir de la música en Argentina

En esta misma entrevista el músico reveló los desafíos de vivir de la música en Argentina hace medio siglo. "Nos quedamos en la casa y tenemos la suerte de que nos llaman", aseguró. Sin embargo, también reconoció: "Hace cincuenta años que vivimos de la música. Tiene sus altibajos, lógicamente, pero llegamos”.