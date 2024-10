"Cayó": las pericias confirmaron cómo fue el terrible incendio en el que murió La Tota Santillán

Las pericias confirmaron cómo fueron las últimas horas de la Tota Santillán con vida.

Según los nuevos detalles que dieron a conocer los encargados de las pericias sobre el fallecimiento de la Tota Santillán, el conductor muró a causa de un incendio. A tres semanas del trágico incidente, sucedido en la casa que alquilaba Daniel Carías, se conoció en qué parte exacta comenzó el siniestro.

La pericia oficial determinó que el fuego comenzó “en el baño”, y descartó que se tratara de un problema eléctrico. “El ígneo se produce por haber tomado contacto tanto con el cuerpo de la víctima como sus prendas con un elemento portante de llama libre, no establecido”, afirma el documento.

Por otro lado, asegura: “Si bien en la escena se hallaron tanto fósforos como encendedor chispero, no es posible determinar si el origen del incendio fue causado por negligencia de la víctima o con el propósito de auto infringirse daño”.

Según contó el periodista Martín Candalaft en DDM (América), “en el baño se encontró un teléfono celular, dos fósforos y una botella de aguarrás. Había también un trapo de piso quemado”, continuó. Por último, el comunicador explicó que “el fuego se propagó al comedor por el desplazamiento de la víctima hasta ese ambiente”, donde la Tota Santillán “cayó desmayado”.

Conmoción en Argentina por lo que se supo de La Tota Santillán: "Adentro del cajón"

La Tota Santillán fue uno de los grandes productores musicales que tuvo la cultura popular en Argentina. Es por eso que su muerte, impactante e inesperada, causó conmoción entre los seguidores del presentador y los amantes de la movida tropical en el país. Y en cuanto a su velatorio, surgió un dato devastador que tiene que ver con lo que se encontró "adentro del cajón".

Fue la hija de La Tota Santillán, Daniela, quien dio detales de cómo fue la muerte de su papá. En diálogo con Crónica TV, la protagonista aseguró: "Me duele muchísimo cómo lo encontraron”. En ese momento, desde el estudio de Crónica TV le preguntaron a la mujer: "¿Era tal cual como decían los medios, que tenía el 90% del cuerpo quemado?”.

Lejos de esquivar la pregunta, Daniela confirmó que las causas del deceso de su papá fueron realmente angustiantes. "No quedó nada de él. No puedo ir a llorar a un cajón porque adentro no hay nada. Mi hermano lo vio, yo no pude. Me moría ahí sino”. Por otra parte, expresó que no saben bajo qué circunstancias se dio el incendio en la residencia de La Tota Santillán y no descartaron la idea de una posible autolesión: "Él estaba tan bien que nosotros bloqueamos esa parte”.

Fernanda Vives reveló el lado oscuro de La Tota Santillán tras su muerte

La Tota Santillán murió en su casa en las últimas horas. Apareció con la mayoría de su cuerpo quemado y los investigadores evalúan diferentes hipótesis. Y en medio del lamento de muchos integrantes de la música tropical en Argentina, apareció el testimonio de Fernanda Vives. Ella fue su pareja durante los años 2000 y 2008, y decidió contar el lado oscuro del presentador mediante Instagram.

“Obviamente estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolud… y no decir nada y seguir en mi Instagram como si nada”, comenzó diciendo Fernanda Vives, en un video al que tituló como "Lo tenía que decir". Acto seguido, la exvedette le envió el pésame a los hijos de La Tota Santillán y procedió a resaltar su experiencia vivida al lado del presentador.

“Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo voy a nombrar, para mí es un tema absolutamente terminado, pero sí me quiero solidarizar con sus hijos que no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Así que les doy mi más sentido pésame a sus cuatro hijos”, aseguró Fernanda Vives, y despotricó contra quienes "santificaron" la memoria de La Tota Santillán: "Por otro lado, voy a ser breve. Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, loco. La gente que no tiene huevos. Se creen que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo o dignificarlo. No me parece bien y me hace mal leer todo esto”.

“Estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones con mi familia, feliz como estoy. Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente del medio soret… que hable como si estuviera despidiendo a un ser de luz. Perdón pero eso es lo que siento. La verdad es que no me alegra la muerte de nadie, no es mi manera de ser. Como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas me están llamando y gente que nunca lo hice, sepan que siento eso”, cerró Fernanda Vives.