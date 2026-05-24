Posible acuerdo con Irán divide a legisladores de EEUU mayormente según afiliación partidista

FOTO DE ARCHIVO: Conferencia de prensa sobre la legislación que bloquearía la venta de armas ofensivas estadounidenses a Israel, en el Capitolio de Washington

Los legisladores ​estadounidenses que participaron en los programas matutinos de los domingos mostraron opiniones diametralmente opuestas sobre un posible acuerdo para poner fin a ‌la guerra con Irán: los ‌republicanos respaldaron en su mayoría los detalles del acuerdo que, según se ha informado públicamente, está negociando el presidente Donald Trump, mientras que los demócratas lo descartaron por considerar que no aportaría gran cosa.

• El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que los detalles del acuerdo que se han ​dado a conocer no ⁠parecían ser más que "el statu quo anterior a la guerra" con ‌Irán. "Creo que ha sido un error garrafal", declaró Van ⁠Hollen en el programa "Fox News Sunday". "Cuando estás ⁠cavando un hoyo, debes dejar de cavar, y parece que quizá eso es lo que por fin estamos haciendo".

• El representante Mike Lawler, un republicano ⁠de Nueva York que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores ​de la Cámara de Representantes, elogió el enfoque ‌de Trump en las conversaciones con ‌Irán. "Creo que, en general, lo que la Administración ha sido capaz ⁠de hacer por primera vez en 47 años es obligar a los restos de este régimen a una negociación, una negociación real", dijo Lawler en el programa "Face the Nation" de la CBS.

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• El senador Cory Booker, ​un demócrata ‌de Nueva Jersey, dijo que a Trump "le estaban tomando el pelo" en las negociaciones. "Nos ha metido en una situación peor que la anterior, con un régimen más extremo", dijo Booker en el programa "State of the Union" de la CNN. "El estrecho de Ormuz ⁠es ahora una ventaja para ellos. Esta nación débil ha puesto a Estados Unidos en un punto muerto".

• El senador republicano Bill Hagerty, de Tennessee, afirmó que cualquier acuerdo tendrá condiciones "estrictas" para garantizar que Irán no tenga vía alguna hacia un arma nuclear. "Creo que serán muy exigibles", declaró Hagerty en el programa "Sunday Briefing" de Fox News. "Y recuerden… el presidente Trump ha utilizado la fuerza ‌militar para, básicamente, aniquilar la capacidad económica, tecnológica y militar del régimen iraní. Se encuentran en una situación fundamentalmente diferente".

• El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, que a menudo critica a Trump, sugirió en el programa "State of the Union" de la CNN que los detalles publicados representan ‌un cambio en la postura de la Administración. "Hace unas 11 semanas, (el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete) Hegseth y el Departamento de Defensa nos dijeron que ‌habían destruido las ⁠defensas de Irán y que era solo cuestión de tiempo que consiguiéramos el material nuclear", dijo Tillis. "Ahora estamos hablando de ​una postura en la que podríamos aceptar que el material nuclear permanezca en Irán. ¿Cómo tiene eso algún sentido?".

Con información de Reuters