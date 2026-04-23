Mundial 2026: la FIFA anunció una nueva tanda para la venta de entradas a la Copa del Mundo

El Mundial comenzará el 11 de junio.

Desde que se iniciaron las ventas de las entradas para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA ha estado en el ojo de la tormenta ante las diversas críticas recibidas. El hecho de que se apunte a la edición más cara de la Copa del Mundo se vio reflejado en los precios de las entradas, muy elevados en comparación con los valores que se habían manejado en Qatar 2022 cuatro años atrás.

Tal fue el descontento que la FIFA lanzó entradas a “precios cuidados”, pero los cupos se agotaron rápidamente y ahora se ha anunciado una nueva etapa de venta para esta semana. A través de sus canales oficiales, la máxima entidad del fútbol dio a conocer que se inició la denominada “fase de última hora” este miércoles al mediodía de Argentina, cuando se liberaron lugares para acceder a localidades de categorías 1, 2 y 3, además de asientos en primera fila.

Claro que las opciones para cada partido están sujetas a disponibilidad, por lo que todo dependerá del encuentro al que se quiera asistir. A diferencia de las etapas anteriores, en las que se obtenían entradas por sorteo, aquí la modalidad será por orden de solicitud, lo que se mantendrá hasta el final de la competencia, programada para el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Por otra parte, se mantienen las filas virtuales para ordenar la demanda en el sitio web de la FIFA, donde cada usuario podrá elegir el asiento que mejor se adapte a sus deseos, aunque siempre existe la opción de “mejor asiento disponible” para agilizar los pasos. Una vez elegida la localidad, se redirecciona para realizar el pago y, cuando este haya sido abonado, el usuario recibirá un correo electrónico con la confirmación.

Cabe mencionar que la FIFA ha informado que, aunque esta etapa inició este miércoles, otras localidades se irán liberando de manera progresiva para todos los partidos de la Copa del Mundo, sujeto a la disponibilidad del momento. Además, seguirá habilitado el espacio de reventa, que es regulado por la misma federación, y también se puede acceder a los paquetes hospitality, que incluyen una experiencia especial con entrada y servicios exclusivos para los más pudientes.

Argentina llega como campeona defensora al Mundial 2026.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje