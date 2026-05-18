Juez de EEUU acepta solicitud de Luigi Mangione de excluir pruebas sobre asesinato de CEO

FOTO DE ARCHIVO: Luigi Mangione comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan para una audiencia de supresión de pruebas

Un juez de un tribunal estatal aceptó el lunes la solicitud de Luigi Mangione de impedir que las pruebas incautadas ‌por la policía durante su ‌detención fueran admitidas en su juicio, en relación con el asesinato de un ejecutivo de una aseguradora médica ocurrido en Manhattan.

Mangione, de 28 años, está acusado de matar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una acera del centro de la ciudad en diciembre de 2024. Las autoridades condenaron el descarado asesinato, pero este se convirtió ​en un símbolo de ⁠la antipatía de algunos estadounidenses hacia las prácticas del sector de ‌los seguros médicos y el aumento de los costos.

Mangione se ⁠ha declarado no culpable de todos los ⁠cargos ante el tribunal estatal. Su juicio está previsto que comience el 8 de septiembre y se espera que dure seis semanas.

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La resolución del ⁠juez Gregory Carro, de una corte estatal de Nueva York en ​Manhattan, se publicó en la página web del ‌tribunal poco antes de que Mangione ‌tuviera que comparecer para una audiencia.

Los abogados de Mangione alegaron que ⁠el supuesto contenido de su mochila y las declaraciones que realizó a las fuerzas del orden durante su detención en Pensilvania deberían ser inadmisibles, ya que fue registrado ilegalmente y no se le informó de ​sus derechos legales.

Los ‌fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, niegan las acusaciones de que Mangione fuera registrado e interrogado ilegalmente.

En los documentos judiciales, los fiscales han afirmado que disponen de numerosas pruebas que vinculan a Mangione con el ⁠asesinato, entre ellas ADN, huellas dactilares, un teléfono móvil y otra mochila que supuestamente se le cayó durante su huida desde Nueva York.

Thompson, que dirigía el negocio de seguros médicos de UnitedHealth Group, fue asesinado a tiros el 4 de diciembre de 2024 frente al hotel Hilton donde se alojaba para asistir a una reunión de inversionistas.

Mangione fue detenido en Pensilvania tras una persecución ‌de cinco días y permanece encarcelado desde entonces.

Los fiscales estatales acusaron inicialmente a Mangione de terrorismo, pero Carro desestimó ese cargo tras determinar que no había pruebas suficientes para demostrar que las presuntas acciones de Mangione tuvieran como objetivo influir en la política pública.

Los fiscales federales de la Fiscalía del ‌Distrito Sur de Nueva York presentaron por separado cargos de asesinato, tenencia ilícita de armas y acoso contra Mangione y afirmaron que solicitarían la pena de ‌muerte.

El juez que supervisa ⁠ese caso desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas por un tecnicismo legal en enero. Eso ​eliminó la posibilidad de la pena de muerte, pero Mangione podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable de acoso.

Con información de Reuters