"Argentina va a perder contra Argelia en el Mundial 2026": inédita predicción en vivo

La insólita predicción en vivo sobre Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026.

Una sorprendente predicción en vivo indica que la Selección Argentina perderá contra Argelia en el Mundial 2026, en el debut. El equipo dirigido por Lionel Scaloni es candidato a repetir el título conseguido en Qatar 2022, certamen en el que justamente cayó frente a Arabia Saudita por 2-1 de manera inesperada en el primer encuentro.

La protagonista de esta sorpresiva frase fue Lola del Carril, la periodista deportiva y relatora de ESPN. La comunicadora asistió al estudio del canal de streaming Blender, para el programa que conduce Tomás Rebord, y no tuvo temores a la hora de realizar este pronóstico tan particular.

Lola del Carril: "Argentina va a perder contra Argelia"

La periodista deportiva y relatora comentó: "Yo creo que contra Argelia se pierde, sí... No hablo de táctica ni de que Argelia nos va a jugar de contra, ese es otro capítulo". En ese momento, Record acotó en Blender que "es tremendo, durísima la declaración, eh". "Chicos, ya me arrepiento de lo que dije", se echó para atrás la invitada al programa acerca de sus dichos sobre la supuesta peligrosidad del combinado africano.

Al mismo tiempo, Tomás recordó que "hay un antecedente también, que es Arabia Saudita", aunque aclaró: "Pero bueno, no sé por cuánto tiempo más se puede usar ese recurso. Se gasta lo de perder el primer partido...". "Ojalá que no y que me la dediquen los muchachos", disparó Lola con relación a los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

"¿Y por qué se pierde, por qué ese partido te preocupa, tenés data?", quiso saber Rebord, a lo que Del Carril le respondió: "Estoy dateada... La tarotista no me dijo nada, imaginate, pero igual debería empezar a consultarla. No, no. Es una Selección muy física, que creo que nos va a dar la pelota y después nos va a jugar al espacio en la mitad de la cancha". Por último, si bien enfatizó en que no iba a ponerse a "analizar tácticamente a Argelia", completó: "Es más de sensación".

¿Argelia será la nueva Arabia Saudita para Argentina?

¿Cuándo juegan Argentina vs. Argelia en el Mundial?

El conjunto de Scaloni se medirá con el elenco africano el martes 16 de junio del 2026 a las 22 horas de Argentina en el debut por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026