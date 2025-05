¿Cómo comparar si las ofertas del Hot Sale son verdaderas o están infladas?

Cómo verificar precios en el hot sale.

Del 12 al 14 de mayo se lleva a cabo el Hot Sale en la Argentina con oportunidades únicas para acceder a diversos productos y servicios con increíbles descuentos. Sin embargo, muchas de las ofertas que se aprecian generan dudas en los consumidores, y una manera de despejarlas es comparando los precios para observar cómo fueron evolucionando con el paso de los días.

Ya sean pasajes a destinos internacionales o celulares de alta gama a precios atractivos, las ofertas que se encuentran disponibles por tres días son varias. En algunos casos, la diferencia entre el precio en tiempo regular y el evento de venta es tan grande que surge la desconfianza sobre si se está ante una oportunidad o un engaño.

"40% off y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Aprovechá para comprar eso que estabas buscando", expresó Vmenditto, conocida como Miss Ofertas by Vero, en X (ex Twitter). Una usuaria que se encarga de darle a sus seguidores propuestas de ofertas que en algunos casos son muy tentadoras. Mientras que en otros momentos es recomendable verificar si la empresa no está inflando el precio anterior y que el descuento no sea el que se anuncia.

La mejor forma de verificar el precio de un producto, ya sea un televisor, una freidora, una celular o cualquier otro objeto que se desee comprar, es realizar una búsqueda en Google para comparar varias cadenas. O ingresar de manera directa a la web de Historial de Precios. En ella se mostrará un gráfico de cómo fue evolucionando el valor en los días y semanas previos al Hot Sale. Hay casos en donde la diferencia es nula y en otros es posible señalar el engaño a los consumidores.

Hot Sale 2025: las ofertas de los bancos y billeteras virtuales

Las distintas billeteras virtuales de los bancos son una manera más que interesante de sacar un descuento extra o acceder a modalidades de pagos más que son ideales para adquirir aquel producto que se desea comprar en este Hot Sale.

BBVA : con 18 cuotas sin interés en productos de electro de reconocidas marcas y 12 sin interés en belleza y hasta 9 sin interés en indumentaria. También ofrece en jugueterías hasta 6 cuotas sin interés.

: con 18 cuotas sin interés en productos de electro de reconocidas marcas y 12 sin interés en y hasta 9 sin interés en indumentaria. También ofrece en jugueterías hasta 6 cuotas sin interés. Banco Macro : la plataforma Macro Premia cuenta con 18 cuotas sin interés para tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, deco y muebles. Con MODO , los clientes tendrán un 20% de descuento con un tope de $20.000 por persona.

: la plataforma Macro Premia cuenta con 18 cuotas sin interés para tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, deco y muebles. Con , los clientes tendrán un 20% de descuento con un tope de $20.000 por persona. Banco Galicia : 18 cuotas sin interés y descuentos en compras online con tarjetas Galicia y pagos vía QR MODO en tecnología, indumentaria, turismo, perfumería y hogar.

: 18 cuotas sin interés y descuentos en compras online con tarjetas Galicia y pagos vía QR MODO en tecnología, indumentaria, turismo, perfumería y hogar. ICBC: dispone de su propia tienda, ICBC Mall, que cuenta con hasta 18 cuotas sin interés, reintegros y envíos gratuitos en determinados objetos. Además, se debe sumar un 10 % automático en cuenta pagando con MODO.