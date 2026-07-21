Investigación revela que la Fundación Gates colaboró con Epstein, pero no le realizó ningún pago

FOTO DE ARCHIVO: Evento mundial Goalkeepers de la Fundación Gates en Estocolmo.

Una ​investigación externa llevada a cabo para la Fundación Gates reveló que mantuvo relaciones con Jeffrey Epstein, pero no encontró pruebas de pagos ni de participación en actividades delictivas ‌vinculadas al fallecido financiero y delincuente ‌sexual condenado, dijo el martes la organización filantrópica.

La fundación ha sido objeto de escrutinio debido a la relación de Bill Gates con Epstein.

La publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de algunos de sus expedientes sobre Epstein a principios de este año incluía fotos de Gates posando con él y con mujeres cuyos rostros habían sido ocultados. También mostraban comunicaciones entre Epstein y el personal de la entidad.

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Gates, de 70 años, ha expresado en repetidas ​ocasiones su pesar por haber ⁠tenido cualquier tipo de relación con Epstein y ha negado haber pasado tiempo con ‌víctimas de los abusos sexuales, afirmando que nunca fue testigo de ninguna ⁠conducta delictiva. No se le ha acusado de ningún ⁠delito.

La investigación de la fundación es otro capítulo en un escándalo que se ha prolongado desde la muerte de Epstein y que ha salpicado a universidades, bancos y figuras políticas y ⁠de la realeza a ambos lados del Atlántico.

Donald Trump, que conoció a Epstein ​durante años antes de que se produjera un distanciamiento que él ‌mismo sitúa a mediados de la década ‌de 2000, se enfrentó a una presión cada vez mayor, incluso por parte de ⁠su base electoral, antes de firmar el año pasado una ley que ordenaba al Departamento de Justicia hacer públicos sus expedientes sobre Epstein.

"La investigación no encontró pruebas de que la fundación pagara a Epstein. Tampoco encontró pruebas de participación o conocimiento de las operaciones de tráfico ​sexual ni ‌de las actividades delictivas que Epstein llevaba a cabo", afirmó la fundación en un comunicado.

La fundación inició este año una investigación externa sobre su relación con Epstein. El martes informó que se encargó en marzo y fue llevada a cabo por el bufete de abogados WilmerHale.

La investigación confirmó que la relación principal de ⁠la fundación con Epstein entre 2011 y 2014 se centró en dos asuntos: una propuesta de fondo asesorado por donantes y una organización sin ánimo de lucro denominada International Peace Institute (IPI), según el comunicado.

Aunque la fundación no llevó adelante la primera idea, sí proporcionó financiación al IPI para apoyar la erradicación de la poliomielitis tras un proceso interno de diligencia debida y revisión, añadió el comunicado.

Gates y su entonces esposa, Melinda French Gates, iniciaron la Fundación Gates en el año 2000. Se ‌trata de una de las mayores entidades financiadoras de iniciativas de salud global del mundo.

El mes pasado, Gates declaró ante el Congreso que le presentaron a Epstein en 2011, tres años después de que este se declarara culpable en Florida de incitar a una menor a la prostitución y cumpliera 13 meses de cárcel, y cuatro años después de que Epstein llegara a un ‌polémico acuerdo de no enjuiciamiento con la fiscalía federal.

Gates afirmó que las reuniones posteriores con Epstein se centraron en posibles proyectos filantrópicos, pero resultaron infructuosas, y la relación terminó en diciembre de 2014.

Epstein ‌falleció en una cárcel ⁠de Manhattan en agosto de 2019, un mes después de ser detenido acusado de tráfico sexual. El forense de la ciudad de Nueva York calificó ​el deceso como un suicidio, lo que dio lugar a numerosas teorías conspirativas según las cuales Epstein fue asesinado para proteger a personas poderosas con las que se relacionaba.

Con información de Reuters