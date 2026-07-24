A 74 años de su fallecimiento, Formosa realizará la gala "Eva de Pie" en homenaje al legado de Eva Perón

La provincia de Formosa conmemorará el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón con la realización de la gala cultural "Eva de Pie", una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará arte, memoria y reconocimiento a mujeres formoseñas comprometidas con el trabajo solidario y el bien común.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio, desde las 18:30 horas, en el Galpón C del Paseo Costanero, con entrada libre y gratuita. El evento busca mantener vigente el legado político y social de una de las figuras más trascendentes de la historia argentina, cuya obra continúa siendo una referencia en materia de justicia social, derechos y compromiso con los sectores más vulnerables.

La gala incluirá diversas expresiones artísticas, entre ellas teatro, música, poesía y performances inspiradas en la vida y el pensamiento de Eva Duarte de Perón. A través de estas propuestas, se buscará generar un espacio de reflexión y encuentro colectivo en torno a los valores que marcaron su trayectoria.

Además del homenaje artístico, la jornada tendrá un momento especialmente dedicado al reconocimiento de mujeres formoseñas que se destacan por su labor cotidiana en distintos ámbitos sociales y comunitarios. Las distinciones pondrán en valor el compromiso, la empatía y la vocación de servicio de quienes trabajan diariamente por el bienestar de sus comunidades, valores estrechamente vinculados con el legado de Evita.

Cada 26 de julio, Argentina recuerda el fallecimiento de Eva Perón, ocurrido en 1952, cuando tenía apenas 33 años. Su figura permanece vigente por su papel fundamental en la ampliación de derechos sociales, la participación política de las mujeres y la promoción de políticas orientadas a la inclusión y la igualdad de oportunidades.

A más de siete décadas de su partida, distintas provincias del país continúan desarrollando actividades culturales e institucionales para reivindicar su legado y reflexionar sobre su impacto en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. En ese marco, la propuesta "Eva de Pie" busca trascender el homenaje histórico para destacar el trabajo silencioso y cotidiano de mujeres que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo social de Formosa.

Qué hizo Eva Perón: hitos y logros en su carrera

De familia humilde, Evita llegó a la capital de Buenos Aires a sus 15 años con el objetivo de convertirse en actriz. En 1936 fue contratada por la Compañía Argentina de Comedia Cómicas, lo que la llevó a Cada hogar, un mundo y El beso mortal. Su vida cambiaría al conocer a Juan Domingo Perón en 1944, quien en ese entonces estaba a cargo de la Secretaría del Trabajo y la vicepresidencia de la nación, y ella cambiaría la historia.

Se casaron en 1945 y Eva comenzó su carrera política, en defensa de los derechos de la mujer y los sectores más vulnerables, al lado de Juan Domingo Perón en sus giras políticas y en la campaña presidencial de 1946, que finalmente ganó el 4 de junio de ese año.

Evita no fue una simple Primera Dama, durante el peronismo se destacó por liderar el Partido Peronista Femenino que logró el posicionar a las mujeres en el panorama político en la Argentina; lo que llevó a la promulgación de varias leyes ponderando los derechos humanos de las mujeres y la igualdad. La más importante fue la Ley de sufragio femenino en 1947 que posibilitó que las mujeres puedan votar por primera vez en 1951 y reconoció la igualdad de género para ejercer la responsabilidad cívica. Así, marcó la historia a garantizarle a las mujeres la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad, y además, la posibilidad de ser electas a cargos públicos.

También, como Presidenta de la Fundación Eva Perón, logró ayudar varias causas sociales y de género. Si bien los hitos y logros a lo largo de su carrera son incontables, entre los diferentes se destacan que desde su fundación consiguió que más de 13 mil mujeres obtuvieran empleo entre 1948 y 1950.

Además, participó de la creación de diferentes escuelas, como la reconocida Escuela para Enfermeras, impulsó la construcción de hospitales y asilos a lo largo de toda Argentina. Por su obra llegó a ser conocida como la “abanderada de los humildes” y la “madre de los descamisados".