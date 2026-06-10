Cuánto gana un chofer de colectivo en junio 2026: el salario que cobra

Choferes de colectivo sin aumento en junio

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron este mes sin modificaciones en sus salarios. De esta manera, continúan vigentes las escalas acordadas entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público de pasajeros, mientras crece la tensión por la falta de una nueva negociación paritaria.

A la espera de una recomposición salarial, los trabajadores mantienen los haberes definidos en el último acuerdo firmado a comienzos de año. Además, durante junio percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Cuánto cobra un colectivero en junio de 2026

Según las escalas salariales vigentes para los choferes de corta y media distancia del AMBA, el salario básico conformado se ubica en $1.545.278,25 durante junio. Este monto constituye la base sobre la que se calculan otros conceptos salariales que integran el recibo de sueldo de los trabajadores del sector.

Además del básico, los choferes perciben viáticos diarios que se liquidan según las jornadas efectivamente trabajadas. Considerando un promedio cercano a $16.000 por día y unas 24 jornadas mensuales, este adicional representa aproximadamente $384.000 por mes.

A esto se suma una asignación fija no remunerativa de $120.000, que continúa vigente dentro del esquema salarial acordado entre las partes. También se mantiene el adicional por gestión del sistema SUBE, que alcanza los $139.075,04 mensuales. Con todos estos conceptos, un trabajador que recién ingresa a la actividad puede alcanzar ingresos mensuales de entre $1.850.000 y $1.890.000, dependiendo de la empresa y las características del servicio prestado.

Choferes de colectivo en junio

Salarios de colectiveros y choferes en junio de 2026

El esquema salarial vigente contempla los siguientes conceptos:

Concepto Monto Salario básico conformado $1.545.278,25 Viáticos mensuales estimados $384.000 Asignación fija no remunerativa $120.000 Adicional gestión SUBE $139.075,04

Cómo impacta la antigüedad en el sueldo

La antigüedad continúa siendo uno de los factores más importantes dentro de la estructura salarial de los choferes. Según los valores vigentes, los ingresos aproximados quedan de la siguiente manera:

Antigüedad Salario estimado Sin antigüedad Entre $1.850.000 y $1.890.000 5 años $1.953.368 10 años $2.082.125 20 años $2.295.303

El salario que cobran los choferes

Otros adicionales que pueden incrementar el ingreso

Además de los conceptos básicos establecidos en el convenio colectivo, los choferes pueden percibir otros adicionales que elevan el salario mensual.

Entre ellos se encuentran:

Presentismo.

Horas extras.

Recargos por jornadas especiales.

Adicionales operativos.

Bonificaciones previstas por convenio.

Servicios extraordinarios.

Por este motivo, los ingresos finales pueden variar significativamente entre trabajadores que desempeñan funciones similares.

La UTA reclama una recomposición salarial y amenaza con un paro

Mientras los salarios permanecen sin cambios, la Unión Tranviarios Automotor volvió a reclamar la reapertura de las negociaciones salariales y advirtió sobre la posibilidad de realizar medidas de fuerza. El gremio que conduce Roberto Fernández pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, una convocatoria urgente para discutir una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

“Los trabajadores del transporte queremos recomponer nuestros salarios y, por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones. Nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo”, señalaron desde la organización sindical.

La última paritaria del sector fue firmada a fines de enero e incluyó una mejora salarial total del 4%, distribuida en tres tramos:

1,4% en enero.

1,3% en febrero.

1,3% en marzo.

Tras esa actualización, los salarios quedaron congelados durante abril, mayo y junio, sin nuevos incrementos. Por el momento no existe una fecha definida para una medida de fuerza, aunque desde la conducción sindical ratificaron que mantendrán el reclamo hasta obtener una convocatoria formal para discutir una nueva recomposición salarial.