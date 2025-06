Ni correr, ni ir al gimnasio: los 3 ejercicios que te ayudan a vivir más años, según expertos.

Existen tres tipos de ejercicio físico que, según expertos, te ayudan a vivir más años. Más allá de correr e ir al gimnasio, existen muchas otras formas de mover el cuerpo que te ayudan a entrenar tanto la parte aeróbica como la fuerza. Se sabe que la actividad física es uno de los pilares principales para gozar de una buena salud y vivir más años, junto con el descanso, la gestión del estrés y una correcta alimentación. Mover el cuerpo nos aporta tanto beneficios para la salud física como para la salud mental.

"Una de las mejores formas de asegurar una vida larga y saludable —es decir, vivir muchos años sin enfermedades importantes ni discapacidades— es hacer ejercicio regularmente", dice la geriatra Dra. Wendolyn Gozansky, MD, en diálogo con Real Simple. "A medida que envejecemos, debemos priorizar movimientos que preserven la masa muscular, apoyen la función cardiovascular, mejoren el rendimiento cognitivo y fortalezcan la coordinación neuromuscular”, explica el científico del rendimiento humano Dr. Mark Kovacs, PhD, FACSM. Si no te gusta correr o ir al gimnasio, o bien no podés hacerlo por algún motivo, no te preocupes. Existen tres ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu salud, tu calidad de vida y vivir más años.

3 ejercicios que te ayudan a vivir más años, según expertos

1. Caminar

Aunque muchas personas piensen que no es suficiente, caminar es uno de los ejercicios más recomendados por expertos de la salud. Caminar es un ejercicio aeróbico que aumenta la frecuencia cardíaca y mejora la salud cardiovascular, explica la Dra. Gozansky. Además, también fortalece los huesos, ya que es un ejercicio de carga. Cabe destacar que para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda hacer una caminata a paso acelerado y sostenido.

2. Subir y bajar escalones (Step-Ups)

Si ya estás listo para dar el siguiente paso, los step-ups son ideales. Este ejercicio consiste en subir escaleras. Si no tenés una escalera en tu día a día, no te preocupes. Podés usar un cajón o cualquier superficie dura apenas alta, aproximadamente a la altura de tu rodilla, que te permita subir y bajar. Si querés, podés sumarle peso para fortalecer todavía más tu musculatura, por ejemplo, usando unas tobilleras con peso. “Los step-ups mejoran la capacidad aeróbica, el equilibrio sobre una pierna y la estabilidad de las articulaciones, lo cual es clave para prevenir caídas y mantener la salud cardiovascular”, dice el Dr. Kovacs.

3. Sentadillas

"Las sentadillas ayudan a desarrollar y mantener la fuerza en la parte inferior del cuerpo, lo cual es crítico para prevenir caídas, conservar la movilidad y mantener la independencia a medida que envejecemos”, explica el Dr. Kovacs. Además, “activan los principales grupos musculares, mejoran la sensibilidad a la insulina y fortalecen la densidad ósea, especialmente en caderas y columna”. Podés empezar haciéndolas sin peso, y cuando te acostumbres, podés agarrar una mancuerna, pesa, o incluso algún objeto que tengas en casa, como una lata de pintura o un bidón de agua.