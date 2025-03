Cuál es el mejor horario para ir al gimnasio

Al momento de anotarse en un gimnasio para comenzar con una rutina de actividades, una duda que suele presentarse es cuál es el mejor horario para ir a realizar actividad física. Son varios los consejos que se desprenden, pero hay dos franjas horarias en particular que están consideradas ideales.

La actividad física mucha veces depende de la cantidad de tiempo disponible que una persona pueda tener durante la semana. Para poder cumplir con los objetivos que cada uno se propone, en ocasiones es necesario aplicar una serie de cambios en la rutina diaria. Esto implica, entre otras medidas, tomar la mejor elección para visitar el gimnasio, ya que no todos prefieren los momentos donde hay mayor concurrencia.

¿Cuáles son los mejores horarios para ir al gimnasio?

Lo primero a mencionar es que todo depende de las posibilidades de las personas. No siempre es posible acomodar los horarios de acuerdo a lo que aconsejan los expertos. Esto puede provocar que se asistan a establecimientos en momentos que se encuentren repletos. Por ende, se recomienda tener cierta paciencia o cambiar de lugar.

"De forma general podemos afirmar que las mejores horas para ir al gimnasio suelen ser las que quizás resultan menos atractivas. De 6 a 9 de la mañana los gimnasios suelen estar muy tranquilos, igual que ocurre a última hora de la tarde cuando la mayoría de usuarios ya han acudido a lo largo del día", expresan desde Body Fitness Training. Otro dato que se desprende es que el horario del almuerzo es ideal, debido a que muchos respetan esa franja horaria para alimentarse.

Chau gimnasio: el truco para bajar de peso caminando y tener un cuerpo sano y fuerte

Otras de las alternativas que existe para mantenerse activo y reducir esos kilos de más que se dispone es salir a caminar cerca del hogar o a cualquier parque al que se tenga acceso. Es una actividad que, de realizarse de manera continúa, además de un cierto cuidado en la alimentación, puede generar grandes resultados.

Se aconseja caminar una hora por día para que los efectos de la actividad comiencen a manifestarse en el cuerpo, además se le pide a las personas que tracen pequeños objetivos a cumplir. Esto implica ir alargando el circuito o modificarlo. Se puede proponer que determinado trayecto se logre en una cierta cantidad de tiempo. También es importante la superficie elegida al desplazarse. No es lo mismo hacerlo sobre calles y veredas que por caminos de pasto y piedras.