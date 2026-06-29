Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 29 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que hoy, lunes 29 de junio, no se acreditan haberes para jubilados, pensionados ni titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por eso, quienes buscan información sobre cuándo cobro deben aguardar al inicio del cronograma de julio, que ya está oficializado.

El organismo previsional dio a conocer el esquema de pagos del próximo mes, que incorpora un aumento del 2,1% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos. Los depósitos se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y Pensiones

El cronograma de julio comienza el miércoles 8 de julio para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, con el siguiente orden:

DNI 0 : 8 de julio

: 8 de julio DNI 1 : 10 de julio

: 10 de julio DNI 2 : 11 de julio

: 11 de julio DNI 3 : 14 de julio

: 14 de julio DNI 4 : 15 de julio

: 15 de julio DNI 5 : 16 de julio

: 16 de julio DNI 6 : 17 de julio

: 17 de julio DNI 7 : 18 de julio

: 18 de julio DNI 8 : 21 de julio

: 21 de julio DNI 9: 22 de julio

Por su parte, los titulares con haberes superiores al mínimo tendrán depositados sus haberes a partir del 23 de julio, con este detalle:

DNI 0 y 1 : 23 de julio

: 23 de julio DNI 2 y 3 : 24 de julio

: 24 de julio DNI 4 y 5 : 27 de julio

: 27 de julio DNI 6 y 7 : 28 de julio

: 28 de julio DNI 8 y 9: 29 de julio

Con el incremento del 2,1%, la jubilación mínima asciende a $411.787,67 y, con el bono completo, se alcanza un total de $481.787,67. En el otro extremo, el haber máximo se ubica en $2.770.941,08, sin derecho al refuerzo extraordinario.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Hoy, lunes 29 de junio, no hay acreditaciones de la AUH. El cronograma de julio para esta prestación aún no fue difundido por el organismo. Una vez que la ANSES oficialice las fechas, El Destape lo informará de inmediato.