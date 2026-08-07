Aumento para los trabajadores de seguridad privada en agosto 2026: salario y cuánto cobran

Los trabajadores de la seguridad privada perciben en agosto de 2026 una nueva actualización salarial, en el marco del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento, correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026, establece una actualización mensual de los salarios básicos, además del pago de sumas no remunerativas y los adicionales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. La escala fue homologada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y rige para todo el personal comprendido en el convenio.

Cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada en agosto de 2026

Para agosto, las distintas categorías perciben los siguientes ingresos:

Vigilador General

Salario básico: $1.020.300 .

. Presentismo: $180.000 .

. Viáticos: $514.500 .

. Suma no remunerativa: $30.000 .

. Ingreso bruto total: $1.744.800.

Vigilador Bombero

Salario básico: $1.086.200 .

. Presentismo: $195.100 .

. Viáticos: $514.500 .

. Suma no remunerativa: $30.000 .

. Ingreso bruto total: $1.825.800.

Administrativo

Salario básico: $1.116.600 .

. Presentismo: $203.000 .

. Viáticos: $514.500 .

. Suma no remunerativa: $30.000 .

. Ingreso bruto total: $1.864.100.

Vigilador Principal

Salario básico: $1.150.500 .

. Presentismo: $210.700 .

. Viáticos: $514.500 .

. Suma no remunerativa: $30.000 .

. Ingreso bruto total: $1.905.700.

Salarios con aumento en agosto

Escala salarial de agosto por categoría

La actualización también alcanza a otras categorías comprendidas en el convenio:

Verificador de Eventos: salario básico de $1.086.200 , presentismo de $195.100 , viáticos de $514.500 y suma no remunerativa de $30.000 , con un total de $1.825.800 .

salario básico de , presentismo de , viáticos de y suma no remunerativa de , con un . Operador de Monitoreo: salario básico de $1.086.200 , presentismo de $195.100 , viáticos de $514.500 y suma no remunerativa de $30.000 , con un ingreso total de $1.825.800 .

salario básico de , presentismo de , viáticos de y suma no remunerativa de , con un . Guía Técnico: salario básico de $1.116.600 , presentismo de $203.000 , viáticos de $514.500 y suma no remunerativa de $30.000 , con un haber total de $1.864.100 .

salario básico de , presentismo de , viáticos de y suma no remunerativa de , con un . Instalador de Sistemas Electrónicos: salario básico de $1.150.500 , presentismo de $210.700 , viáticos de $514.500 y suma no remunerativa de $30.000 , con un ingreso total de $1.905.700 .

salario básico de , presentismo de , viáticos de y suma no remunerativa de , con un . Controlador de Admisión y Permanencia General: salario básico de $1.020.300, presentismo de $180.000, viáticos de $514.500 y suma no remunerativa de $30.000, con un haber bruto de $1.744.800.

Vigiladores en agosto con aumento

Salarios de agosto: qué adicionales cobran los vigiladores privados

Además del salario básico, los trabajadores del sector pueden percibir adicionales previstos en el convenio colectivo. Para agosto de 2026, los principales conceptos son:

Adicional aeroportuario: $138.200 .

. Adicional Neuquén: $78.700 .

. Adicional vacacional: $20.580 por cada día de licencia gozada.

Estos conceptos se suman a la remuneración de quienes cumplen con las condiciones establecidas en el convenio.

El acuerdo firmado entre UPSRA y CAESI establece un esquema de actualización mensual de los salarios para el segundo semestre de 2026. En agosto continúan vigentes los nuevos básicos, junto con una suma no remunerativa de $30.000, el adicional por presentismo y los viáticos, que integran el ingreso total de cada categoría de trabajadores de la seguridad privada.