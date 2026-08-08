Alertas sobre ensalada de Michigan se relajan, pero compradores y tenderos siguen atentos a ciclosporiasis

Las autoridades sanitarias de Míchigan han autorizado a los compradores a volver a incluir la lechuga en sus carritos de la compra, pero la inquietud por la ciclosporiasis persiste en los pasillos de los supermercados, y ‌algunos vendedores de productos frescos que se abastecen de ‌granjas locales afirman que los clientes han optado por acudir a sus mercados.

Una investigación de la FDA ha relacionado el brote, que se ha extendido a 15 estados y ha afectado con mayor intensidad a Míchigan, con la lechuga iceberg procedente de las explotaciones de Taylor Farms en el centro de México.

El brote ha sacudido la confianza de los consumidores en los productos frescos más allá de los productos retirados del mercado, lo que ha afectado a las ventas en cadenas de restaurantes y supermercados.

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Las ventas por unidades de lechuga fresca en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 18 de julio descendieron un 9% ​con respecto a la semana anterior, ⁠según la empresa de estudios de mercado NielsenIQ. El parásito Cyclospora puede provocar diarrea, náuseas y otros síntomas gastrointestinales.

Hasta ahora, ‌las ventas de lechuga aún no se han recuperado en Sunrise Market, en Au Gres (Míchigan), a ⁠pesar de que el estado ha dado el visto bueno, según ha ⁠declarado la propietaria, Angie Bussinger.

"Ni siquiera yo, como propietaria de la tienda, lo sabía, así que dudo que los clientes se hayan dado cuenta todavía", afirmó, y pronosticó al menos dos semanas más de incertidumbre y una caída del 1% al 2% en ⁠las ventas mensuales de productos frescos.

Bussinger, de 43 años, señaló que no se trata solo de la lechuga ​y las verduras de hoja verde: las ventas de frambuesas, arándanos y fresas también cayeron ‌en julio, ya que los compradores se creyeron los rumores ‌que circulaban por Internet de que las frutas con semillas también suponían un riesgo, en medio de la confusión ⁠sobre el alcance de la contaminación.

Por ahora, está dejando el pasillo de las lechugas y las ensaladas casi por completo vacío.

"No quiero acabar como Taco Bell", dijo Bussinger, refiriéndose a la caída de las ventas de la cadena tras su relación con el brote.

La afluencia de clientes en los locales de Taco Bell de Estados Unidos, propiedad de Yum Brands, se redujo más de ​un 11% el sábado ‌1 de agosto, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según la empresa de análisis Placer.ai. La cadena de ensaladas Sweetgreen anunció el jueves que esperaba un descenso del 7% al 8% en las ventas comparables para el año, citando el brote como motivo.

DEMANDA DE VERDURAS A PRECIO REDUCIDO

Míchigan, que ha registrado más de 12.000 casos relacionados con el brote, incluidas dos muertes, ha sido escenario de diversas reacciones.

Las ventas de ⁠lechuga romana y otras variedades se mantuvieron relativamente estables en Steve’s Country Market, situado en Harrison, en la parte central del estado, según explicó Tammy Hayes, la encargada del turno de noche de la tienda. "Estos brotes van y vienen como el tiempo. Uno se vuelve inmune a ellos", afirmó Hayes, de 61 años.

En Wisconsin, donde se han registrado muchos menos casos de ciclosporiasis, la cadena regional de supermercados Woodman’s Markets comenzó a aplicar descuentos a los productos de Taylor Farms al inicio del brote, contó Claire, una cajera que pidió que solo se utilizara su nombre de pila.

Aproximadamente el 30% de los carros que atiende en caja contienen productos de Taylor Farms, desde judías ‌verdes hasta ensaladas preparadas. "Parece que la mayoría de la gente está aprovechando la oferta en lugar de mostrarse reacia ante los posibles problemas de salud", afirmó.

PREFERENCIA POR LOS PRODUCTOS LOCALES

El mercado de agricultores de Union Square, en Nueva York, que cuenta con vendedores locales, estaba a rebosar el viernes bajo el calor del verano.

La compradora Melody Fifer comentó que la semana pasada solo compró verduras que pudiera cocinar, pero que ahora volvía a incluir algunas verduras de hoja verde. "Echaba de menos mis ensaladas", dijo, sosteniendo una bolsa de ‌berros.

Varios vendedores afirmaron que, de hecho, las ventas han mejorado. "En este momento, la gente parece preferir los alimentos cultivados localmente", señaló Samer Saleh, que regenta un puesto de Halal Pastures.

Darlene Wolnik, directora de programas de la Farmers Market Coalition, una organización nacional sin ánimo de lucro, señaló ‌que los responsables de los ⁠mercados han dicho que las ventas treparon entre 15% y 30% a medida que crecía la preocupación por las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Argus Farm Stop, en Ann Arbor (Míchigan), cuyos locales se abastecen directamente ​de las granjas de los alrededores, ha experimentado el mismo repunte, y los agricultores locales se apresuran a satisfacer la demanda, según explicó Alex Blume, director de marketing.

"La lechuga está volando de las estanterías", afirmó.

Con información de Reuters