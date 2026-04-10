Deep Purple deleita a la primera ministra de Japón, una gran admiradora del grupo, con una visita

La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne con la banda de rock británica Deep Purple en Tokio

La longeva banda británica de rock Deep Purple alegró el día a la primera ‌ministra japonesa, Sanae Takaichi, ‌con una breve visita a su gran admiradora el viernes, en su regreso al país en el que realizaron su primera gira hace más de medio siglo.

La reputación de Takaichi como baterista aficionada y fanática del hard rock y el heavy metal ​está bien documentada, ⁠y ella misma se ha referido a Deep ‌Purple como una de sus bandas favoritas, ⁠junto con otras como Black ⁠Sabbath e Iron Maiden.

"Usted es mi dios", dijo una emocionada Takaichi en inglés al baterista de Deep Purple, Ian ⁠Paice, mientras le obsequiaba con un juego de ​baquetas fabricadas en Japón que ella ‌misma había firmado.

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Tras una breve ‌sesión de fotos con el cantante Ian Gillan ⁠y el resto de los miembros, Takaichi contó a la banda que cuando estaba en la escuela primaria había comprado su álbum "Machine Head", el que ​incluye algunos ‌de los mayores éxitos del grupo, como "Smoke on the Water" y "Highway Star".

La primera ministra tocó el teclado en una banda tributo a Deep Purple en la escuela secundaria y luego ⁠pasó a la batería en la universidad, explicó.

"Últimamente, cuando me peleo con mi marido, toco la batería al ritmo de 'Burn' y le lanzo una maldición", bromeó.

La visita de cortesía del grupo supuso un respiro muy bienvenido para la primera mujer primera ministra de Japón, que prometió "trabajar, trabajar ‌y trabajar" cuando asumió en octubre.

Desde entonces, Takaichi ha tenido que lidiar con las repercusiones diplomáticas con China, las tensiones económicas derivadas de la debilidad del yen y el aumento de los precios, y ahora con ‌la amenaza de una crisis energética debido al conflicto en Oriente Medio.

Los lazos de la banda con Japón son ‌profundos. El ⁠álbum doble "Made in Japan", grabado durante la primera gira de Deep Purple por Japón ​en 1972, consolidó su reputación como uno de los grupos más formidables del rock en directo.

Con información de Reuters