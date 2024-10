Por qué se separó One Direction: qué pasó con la exitosa banda de música

One Direction.

One Direction fue una de las bandas más exitosas y queridas del mundo, formada en 2010 tras su participación en el programa de televisión "The X Factor" en el Reino Unido. Con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson como integrantes, la banda rápidamente ascendió a la fama con éxitos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Best Song Ever". Sin embargo, en 2015, la banda anunció su separación temporal, lo que dejó a millones de fanáticos sorprendidos y tristes.

El primer indicio de problemas en One Direction llegó cuando Zayn Malik dejó el grupo en marzo de 2015, en medio de la gira "On the Road Again". Malik explicó que su decisión se debía a la presión y el agotamiento que sentía por la vida en la banda y el deseo de llevar una vida más normal fuera de los escenarios. A pesar de que el grupo continuó como un cuarteto tras su partida, la salida de Zayn fue el primer paso hacia lo que sería una pausa indefinida para la banda.

Después de la salida de Malik, los cuatro miembros restantes lanzaron su quinto álbum de estudio, "Made in the A.M.", y continuaron con las presentaciones. Sin embargo, en agosto de 2015, One Direction anunció oficialmente que tomarían un receso indefinido después de finalizar las actividades promocionales de ese disco. Aunque aseguraron que no se trataba de una separación definitiva, el receso se ha mantenido hasta la fecha, sin signos claros de una posible reunión.

Separación de One Direction: cuáles fueron las razones

Las razones detrás de la separación de One Direction se pueden atribuir a varios factores. El agotamiento por el ritmo de trabajo incesante es uno de los más mencionados. Durante cinco años, la banda lanzó álbumes consecutivos, realizó giras mundiales y participó en numerosas campañas promocionales, lo que llevó a un desgaste tanto físico como emocional para sus miembros. Además, cada uno de ellos expresó su deseo de explorar proyectos personales y desarrollar sus carreras como solistas.

Tras la separación, todos los integrantes de One Direction siguieron carreras individuales con éxito. Harry Styles, en particular, logró un éxito internacional tanto en la música como en el cine, mientras que Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne también lanzaron álbumes y sencillos en solitario. Aunque los fanáticos siguen esperando una posible reunión, los miembros de la banda han dejado en claro que, por el momento, están enfocados en sus trayectorias individuales.

Liam Payne y Louis Tomlinson.

Separación de Liam Payne

Con el paso de los años, Payne también habló negativamente de los miembros de One Directión. Llegó a decir que había “muchas razones por las que no le gustaba Zayn” y que, a pesar de eso, siempre estaría de su lado. Eso sí, más tarde pidió perdón y argumentó sus palabras diciendo que "estaba intentando seguir siendo relevante en solitario".

Además, se sinceró para explicar que estaba pasando por una mala racha en el momento en el que habló: “estaba tan enojado por lo que me pasaba que, en lugar de mirar hacia dentro, decidí mirar hacia fuera, hacia todos los demás, y la jodí con el resto, lo cual está mal. Estaba frustrado con mi propia carrera y me desahogué con los demás”.