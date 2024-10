Qué hacía Liam Payne en Argentina: por qué el ex One Direction estaba en el país.

La muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, al caer de un tercer piso en un hotel del barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, conmocionó al mundo entero y hasta sorprendió a muchos, no solo porque tenía 31 años sino porque fue en Argentina. Qué hacía el cantante británico en el país.

El músico se encontraba hacía más de dos semanas en la Argentina, pero desde el domingo 13 de octubre se hospedaba en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, al que llegó sin compañía. Si bien los rumores en un principio decían que había llegado con su novia, Kate Cassidy, la influencer regresó antes a Estados Unidos.

Una de las tantas preguntas que rodearon la muerte de Liam Payne se centró en el motivo de su viaje a la Argentina. El cantante arribó al país el pasado 30 de septiembre y reveló que su intención era asistir al show de Niall Horan, su ex compañero en One Direction, que dio el pasado 2 de octubre en el Movistar Arena. Su objetivo fue hablar con el irlandés.

“Hace tiempo que Niall y yo no hablamos. Tenemos mucho de qué hablar. Y me gustaría cuadrar un par de cosas con él. Sin malos rollos ni nada por el estilo. Pero, simplemente, tenemos que hablar”, explicó el cantante británico en un video de Snapchat a sus seguidores sobre la razón detrás de su asistencia al concierto de Horan.

Y así lo hizo, el 2 de octubre Liam fue visto en el concierto de Niall bailando algunas de las canciones y también saludando a las fans presentes. Y cuando terminó, Liam Payne publicó una foto junto a su excompañero en la que escribió “Reunidos”.

El ex One Direction llegó a la Argentina acompañado de su novia Katelyn “Kate” Cassidy, una influencer estadounidense de 25 años con la que inició una relación a finales de 2022, quien contó en sus redes que el viaje inicialmente iba a ser de 5 días, pero terminó durando 2 semanas y ella decidió regresar a su casa el lunes 14 de octubre. Todavía no se conoce el motivo por el cual el británico habría extendido su viaje.

Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Palermo

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Payne), venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple Strip That Down, una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, First Time, de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en Home With You y una balada cruda como lo es Depend On It.

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del "Where We Are Tour" (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield.