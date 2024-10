Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Buenos Aires

Murió Liam Payne, el ex integrante de One Direction.

El ex miembro de la popular banda One Direction, Liam Payne, falleció en un hotel de Buenos Aires este miércoles, a los 31 años. Con su arribo a nuestro país para el show de su ex compañero Niall Horan, los fans especularon con un regreso del conjunto británico que brilló durante 6 años desde el 2010. Por otra parte, en las últimas semanas, el artista fallecido enfrentó duras acusaciones de su ex pareja Maya Henry sobre episodios violentos.

Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en la ciudad inglesa de Wolverhampton y en su niñez no quería ser cantante, sino que su deseo era ser corredor olímpico. Pero describió su talento artístico en la escuela. En 2010, participó del reality show "The X Factor" y conformó el grupo de adolescentes One Direction junto con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Luego del final de las presentaciones y grabaciones del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista, destacándose con sencillos como “Strip That Down” y “For You”. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance. El segundo disco en solitario del cantante estaba planeado a lanzarse próximamente, pero se pausó en las últimas semanas porque su primer single, "Teardrops", no logró entrar en las listas de éxitos.

Según la información que había publicado el diario ingles The Sun hace pocas semanas, el artista no estaba en plenitud. "Las cosas están difíciles para Liam en este momento, su exmanager Roger dejó al cantante a principios de este año. Era una mano firme para Liam y parece que está luchando sin su guía".

Esa misma versión periodística aseguraba que Liam le dijo a la gente ahora que no tenía idea de si alguna vez sería lanzado su nuevo proyecto musical, a pesar de haber puesto su "corazón y alma" en las canciones. Del mismo modo, un documental previsto sobre el ascenso de Liam a la fama también había sido postergado.

Liam Payne lanzó como solistas tras la separación de One Direction.

Su visita a la Argentina, el fin de los One Direction y las acusasiones de Maya Henry

La presencia de Liam Payne en el concierto de Niall Horan en Argentina desató una ola de emoción entre los fanáticos de One Direction al ver juntos a dos de los antiguos integrantes de la popular boyband. Sin embargo, los rumores se borraron por las revelaciones de Maya Henry, la exprometida de Payne, que lanzó fuertes acusaciones que habían colocado al músico en el centro de la polémica.

En un vídeo de 8 minutos publicado en TikTok, la joven reveló detalles sobre el comportamiento de Liam Payne tras su separación en 2022 y aseguró que, desde que terminaron su relación, Payne ha intentado contactarla de manera insistente a través de múltiples cuentas de iCloud, lo que ella describió como un comportamiento acosador. "Cada vez que veo una nueva cuenta de iCloud aparecer en mi teléfono, pienso: aquí vamos de nuevo", comentó.

Del mismo modo, la influencer afirmó que Payne había hablado mal de sus antiguos compañeros de One Direction, y que su asistencia a eventos relacionados con la banda, como el concierto de Niall, no tiene otro objetivo más que atraer atención. "Sabe que si está con cualquiera de los chicos tendrá tanta atención y será una locura en redes sociales", lo acusó.

Henry también se refirió a diferentes agresiones físicas y verbales por parte de Payne durante su relación, así como de un presunto aborto inducido. Estas acusaciones han intensificado el descontento entre las seguidoras, algunas de las cuales han "cancelado” a Payne de la historia de One Direction.