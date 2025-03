El fin de una leyenda: una histórica empresa cierra sus 150 locales para siempre.

Las persianas bajadas, los carteles de “liquidación total” y el eco de pasillos vacíos anuncian un final que pocos imaginaron posible. Tras décadas marcando generaciones y convirtiéndose en un ícono indiscutido, la noticia cayó como un balde de agua fría: sus 150 locales cerrarán definitivamente. Empleados, clientes fieles y nostálgicos de su época dorada intentan asimilar lo impensado, mientras el rumor de una crisis irreversible cobra cada vez más fuerza.

Se trata de Macy’s, una de las cadenas de grandes almacenes más emblemáticas de Estados Unidos, anunció el cierre de 150 de sus tiendas como parte de un plan de reestructuración ante los cambios en los hábitos de consumo y el auge del comercio electrónico.

Macy's cierra sus 150 locales de forma permanente para dedicarse de lleno a la venta online.

La transformación del sector minorista obligó a la compañía a tomar decisiones estratégicas para mantenerse competitiva en un entorno cada vez más digital. En este contexto, Macy’s concentrará sus inversiones en 350 tiendas consideradas clave para su futuro, mientras que reducirá su presencia física en aquellas ubicaciones que ya no resultan rentables.

Más allá del cierre de sucursales, la empresa busca ofrecer una experiencia de compra renovada para sus clientes, apostando por la modernización de sus tiendas más importantes y fortaleciendo su plataforma digital. Para los consumidores, esta transición viene acompañada de una ventaja: Macy’s lanzó liquidaciones masivas en las tiendas que cerrarán, con descuentos de hasta un 70% en diversos productos, desde indumentaria y accesorios hasta muebles y tecnología. Los carteles de oferta ya pueden verse en las vidrieras de varios establecimientos, brindando a los clientes la oportunidad de aprovechar precios especiales antes del cierre definitivo.

Uno de los locales que bajará sus persianas es el de The Mall at Greece Ridge en Nueva York, cuyo cierre está previsto para el 11 de abril de 2025. En las próximas semanas, esta tienda comenzará con una liquidación especial para agotar su stock. Si bien la decisión de Macy’s responde a una necesidad de adaptación al mercado actual, su impacto no es menor. El cierre de sucursales afectará a diversas comunidades, por lo que la empresa anunció que brindará apoyo a los empleados afectados, ya sea a través de reubicaciones dentro de la compañía o mediante programas de transición laboral para ayudarlos a encontrar nuevas oportunidades.

Dos reconocidas marcas de ropa liquidan todo al 70 por ciento de descuento antes del cierre definitivo

La crisis económica en Argentina sigue afectando la vida de millones de persona de todo el país. En los últimos meses, y a partir de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, se notó una profundización de la misma, dado los números de pobreza y desempleo. En ese contexto, se conoció que una fábrica de una empresa de alimentos en Mendoza debió cerrar las puertas de una de sus plantas, por lo que 38 personas se quedaron sin trabajo.

Se trata de una empresa cuyas instalaciones comenzaron a funcionar en San Rafael (Mendoza) en 1942 con la producción de tomates, que luego se amplió a productos como durazno, morrones, dulces y mermeladas. En un contexto en el que el índice de producción manufacturera de junio mostró un descenso del 8% respecto del año anterior, la planta de la fábrica Canale en San Rafael debió cerrar.

Entre los 38 trabajadores que quedaron desempleados, 22 eran efectivos y 16 temporales. El intendente de San Rafael se pronunció en sus redes sociales sobre lo sucedido con la mencionada fábrica y escribió: "Primer efecto de 'reactivación económica' luego de aprobar la ley bases, cierre definitivo de la planta fabril de Canale en Real del Padre, 38 empleados despedidos. Sin palabras".

La producción de Canale pasaría a la localidad de Ugarteche, ubicada en Luján de Cuyo, según medios de la zona. Cabe destacar que la marca propietaria de Canale desde el 2019 -Alimentos Vegetales Argentinos (AVA)- tiene la totalidad de su producción.