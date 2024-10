Murió Liam Payne, ex One Direction: cómo fueron sus últimas horas antes de morir

Murió Liam Payne, el ex One Direction, al caer de un tercer piso en Palermo.

El ex One Direction, Liam Payne, falleció este miércoles tras caer de un tercer piso en Palermo durante su estadía en Buenos Aires. El cantante estaba acompañado por su novia y hace una semana fue visto en el show de Niall Horan (su excompañero de banda) en el Movistar Arena.

El SAME constató su deceso con un comunicado: "El músico británico Liam James Payne compositor y guitarrista, ex miembro de la banda One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo.

En horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B fue fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

El cantante había llegado al país a principios de mes para acudir al show de otro excompañero de banda, Niall Horan, el 2 de octubre en el Movistar Arena. Hoy fue hallado sin vida en el hotel Casa Sur donde se hospedaba, en el barrio porteño de Palermo.

Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Palermo

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Payne), venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del 'Where We Are Tour' (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Velez Sarfield.

Estas fueron las últimas fotos que compartió Liam Payne en sus redes sociales

Dos horas antes de caer del tercer piso del hotel donde se hospedaba junto a su pareja, el cantante de 31 años, había compartido una foto junto a ella frente al espejo a través de la red social Snapchat. En la imagen, se los ve a los dos con sus respectivos trajes de baño posiblemente a punto de meterse a la piscina del alojamiento, aprovechando el buen clima en Buenos Aires que a lo largo del día rondó los 23 grados.