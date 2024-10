Quiénes fueron los integrantes de One Direction

La muerte de Liam Payne en el Hotel Casa Sur de Palermo, Buenos Aires, conmociona no sólo a Argentina sino al mundo entero. A ocho años de la separación de One Direction y ante un regreso de la banda que finalmente no será, las directioners recordaron la historia del grupo británico que marcó a generaciones.

Liam Payne saltó a la fama en 2010 gracias al programa The X Factor, el cantante había realizado una audición en 2008 para el concurso, pero fue rechazado por los jurados por ser muy joven y le sugirieron que regrese en dos años más tarde. Y eso hizo, se presentó a los 17, aunque su performance no aplicó para la sección de solistas y lo enviaron a la fase de grupos donde finalmente se consolidó One Direction.

En la fase “The Groups” Liam Payne fue agrupado con Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson, quienes finalmente formaron One Direction. Tras pasar las pruebas, el conjunto logró acceder a los shows en vivo del programa y fueron evaluados por los jueces para continuar en competencia.

La boy band logró avanzar en cada fase hasta llegar a la final donde cantó una versión de la canción “Torn” de Natalie Imbruglia. Si bien quedaron en tercer lugar, One Direction ya había conquistado al público y firmaron su primer contrato con Syco Entertainment, la empresa de Simon Cowell uno de los jurados del programa.

En 2015, Tomlinson, Styles, Payne y Horan anunciaron que se tomaría una pausa a partir del 2016, luego de que Zayn Malik abandonara el grupo en marzo de ese año para iniciar su carrera solista. Si bien Niall Horan intentó desmentir una separación al decir que solo era “un descanso”, cada uno de los integrantes de One Direction comenzó a tener proyectos personales individuales en la música con lanzamientos de álbumes y giras mundiales. Incluso Harry Styles comenzó su carrera en la actuación.

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction, venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del 'Where We Are Tour' (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Velez Sarfield. El año pasado había anunciado un show para septiembre de este año que finalmente fue cancelado.

Más allá de su trágico final en Argentina, el joven de 31 años estaba atravesado por diversos problemas de salud que complejizaron su carrera y su vida personal a lo largo de los años. Desde problemas renales, tras haber nacido prematuro pasando por trastornos relacionados con la salud mental, como ansiedad y bipolaridad, su lucha contra el alcoholismo y las drogas.