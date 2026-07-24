La agencia Moody's subió la calificación crediticia de CABA

La calificadora de riesgo Moody's cambió la calificación de la ciudad de Buenos Aires de B2 a B1 y quedó como la jurisdicción con mejor calificación subsoberana, por encima incluso de Nación. Este cambio, que se dio tras 14 años sin variaciones, se produjo debido a las "bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera" en el distrito porteño.

En el documento publicado, la agencia calificadora destacó que la Ciudad "es el gobierno local y regional argentino más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera".

"Y prevé que mantendrá métricas financieras coherentes con su perfil crediticio actual a mediano plazo, respaldada por una sólida posición de liquidez, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudentemente continuada", detalló Moody's, según el comunicado que difundió el Gobierno porteño.

Esta suba en la nota crediticia fue celebrada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien lo tildó de "contundente" y resaltó fue producto del "orden" en las cuentas públicas del distrito. "Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", escribió en su cuenta de X.

Mejor nota crediticia también para Argentina

Por su lado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, remarcó que la calificación se debe al "resultado del orden de las cuentas y de la disciplina fiscal fijadas por la gestión" actual. "Y se enmarca, también, en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que desarrolló las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”, agregó el funcionario.

Hace apenas tres días, la calificadora modifique el nivel de Argentina de Caa1 a B3 al afirmar que "el riesgo de default" disminuyó en el país "de manera significativa" producto de la "estabilización macroeconómica"

Por otro lado, la Moody's local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de CABA, pasando de AA+.ar a AAA.ar, colocando a la Ciudad en el escalón de calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales.