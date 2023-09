Rutina de skincare: la guía completa y el paso a paso de lo que necesitás

¿Sabías que el skincare es importante para tu piel? Seguramente mucho más de lo que imaginás. Verás, nuestra piel sufre envejecimiento de dos formas:

Envejecimiento extrínseco. Debido a exposición de rayos ultravioleta, contaminación y hábitos como fumar o una dieta inadecuada.

Envejecimiento intrínseco. Determinado genéticamente y sujeto a la influencia de salud general, nivel de estrés y afecciones de la piel, como acné.

Según la revista Abierto Global de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el envejecimiento extrínseco es responsable del 80% de signos visibles del envejecimiento de la piel. Mientras que el envejecimiento intrínseco, representa tan sólo el 20%.

Vamos a descubrir qué es el skincare, las mejores rutinas, tipos de skincare y sus productos populares. También hablaremos del skincare en hombres.

¿Qué es el skincare?

El skincare es el cuidado que le damos a nuestra piel para mantenerla saludable. Se asocia con las rutinas que seguimos y los productos que usamos para que la piel de nuestro rostro luzca sana y fresca.

¿Qué debe hacer un skincare efectivo?

Retirar suciedad, exceso de sebo, microorganismos, corneocitos exfoliados y otras sustancias no deseadas de la piel.

Reducción de síntomas desagradables de la piel (comezón, irritación).

Restauración de la piel dañada.

Refuerzo de la piel vulnerable.

Protección de la piel.

Proporcionar una sensación de bienestar en la piel.

Rutina de skincare básica

La rutina más efectiva no es la que tenga más pasos, sino la que se adapte a las necesidades específicas de tu piel. Te contamos cuáles son los pasos básicos.

Limpiar

Implica un delicado equilibrio entre la higiene de la piel y daño a la barrera del estrato córneo.

Las fórmulas más comunes de limpiadores están compuestas de detergentes sintéticos, conocidos como syndets. Estos limpiadores poseen un pH de 5 a 5.7, lo que resulta en menor eliminación de lípidos intercelulares.

Hidratación/Humectación

Los limpiadores no distinguen entre desechos lipofílicos y lípidos intercelulares. Los primeros requieren eliminación, mientras los segundos se requieren para mantener la barrera cutánea intacta.

Los hidratantes fueron desarrollados para restaurar los lípidos que fueron removidos en la limpieza. Deben mejorar la suavidad y tersura de la piel, aumentar su hidratación, mejorar su apariencia y distribuir ingredientes en la superficie cutánea.

Los hidratantes oclusivos funcionan colocando una barrera impermeable al agua sobre la superficie de la piel. Entre ellos, podemos nombrar: petrolato, aceite mineral, dimeticona, lanolina, manteca de karité, aceite de semilla de uva, de aguacate, de cáñamo, de jojoba y de ajonjolí.

Los humectantes atraen el agua actuando como esponjas en la piel. Los humectantes de la piel son los glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico. Otros humectantes son: glicerina, miel, lactato de sodio, urea, propilenglicol, sorbitol, ácido carboxílico de la pirrolidona y algunas vitaminas.

Las ceramidas son el principal lípido en peso en el estrato córneo. Cuando la piel se daña, la reparación de la barrera de la piel inicia con la producción de ceramidas.

Protección

Son productos tópicos que se colocan como barreras físicas entre la piel y los contaminantes que pueden dañarla. Lo más importante es protegernos de los rayos ultravioleta (UV). Estos son causantes tanto del fotoenvejecimiento como del cáncer de piel.

Hay dos tipos principales de bloqueadores solares: químicos y minerales. Muchos productos nuevos ocupan una combinación de ambos.

Los bloqueadores solares químicos absorben la radiación UV y la convierten en calor, el cual es liberado desde la piel. Algunos ejemplos comunes son el octisalate y la avobenzona.

Los bloqueadores solares minerales actúan como una pantalla y reflejan y dispersan la radiación UV para proteger la piel. Ejemplos de estos son el óxido de zinc y óxido de titanio.

Un protector solar de amplio espectro cuenta con FPS 30 (te protege del 97% de rayos UVB). Idealmente, usá un protector con FPS 50 (te protege del 98% de los rayos UVB).

También debés protegerte de los rayos UVA, así que buscá el logotipo “UVA” en tu protector solar. El logotipo indica que el producto cumple las normas de la Unión Europea en relación con la protección de los rayos UVA.

Skincare por tipo de piel

Hay cuatro tipos de piel: normal, grasa, seca y mixta. Te damos tips específicos dependiendo de tu tipo de piel.

Piel normal

Tu piel es normal si es suave, flexible y sin signos notables de grasa, sequedad o irritación.

Si este es tu caso, limpiá dos veces al día con limpiadores con base de crema o loción. Las formulaciones de aceite en agua tienden a ser geles ligeros, que se adaptan mejor a la piel normal.

Humectá con sueros o cremas ligeras e hidratá con aceites o cremas. Los productos para piel normal contienen predominantemente agua, aceite vegetal o mineral o dimeticona y propilenglicol con pequeñas cantidades de vaselina.

No olvides protegerte de los rayos UV, aplicando protector solar.

Piel grasa

Tu piel es grasa si luce brillante y se siente oleosa al tacto, si los poros son visibles y tenés tendencia al acné.

Los pasos que debés seguir si tu piel es grasa son los siguientes.

Limpiar dos o tres veces tu cara con limpiadores suaves, preferiblemente gel de limpieza o en barra con base de gel.

Si tenés acné, usá ingredientes como el ácido salicílico, peróxido de benzoilo y azufre. Hidratá con productos a base de agua. Los hidrantes deben ser libres de aceite, compuestos por agua y dimeticona, que es no comedogénica (no genera acné) e hipoalergénica.

Protegé tu piel del sol. Buscá un protector solar libre de aceite y con óxido de zinc o avobenzona como ingrediente activo.

Los antioxidantes tópicos, como el resveratrol, la quercitina y el ácido cinámico, proporcionan beneficios contra el acné y el fotoenvejecimiento.

Piel mixta

La piel mixta presenta características de piel grasa en la zona T (frente, nariz y barbilla) y el resto de la cara es normal o seca.

El reto, en estos casos, es regular la producción de sebo y mantener una adecuada hidratación. En tu rutina deberías seguir los siguientes pasos.

Limpiar dos veces al día con syndets líquidos con pH ácido. Los principios activos que debés buscar son: lauril sarcosinato, coco betaína o cocoamida betaína, que respetan el pH de la piel.

Hidratar con geles ligeros, lociones o sueros diseñados para piel sensible. Contienen predominantemente agua, aceite vegetal/mineral o dimeticona y propilenglicol con cantidades muy pequeñas de vaselina.

Podés incluir hidratantes oclusivos en las zonas secas. Pero si la piel de tus mejillas es normal, hidratá con suero a base de agua.

Proteger tu piel del sol con un protector solar mineral. Los péptidos son ideales para que tu piel luzca luminosa y mejoran la apariencia de líneas de expresión y arrugas.

Piel seca

Tu piel es seca si la sentís tirante, áspera y con poca elasticidad. Podés presentar comezón, irritación, enrojecimiento, y descamación. El reto es eliminar la comezón, así como lograr una piel más elástica y luminosa.

Aquí está el skincare para piel seca:

Primero, limpiá tu rostro sólo por la noche si tu piel es demasiado seca.

Los limpiadores de base ácida con surfactantes suaves causan mínima interrupción en la barrera cutánea y se aclaran fácilmente. Otra opción son los limpiadores de agua micelar. Contienen agua y un surfactante muy suave, sin necesidad de enjuague.

El lauril sulfato de sodio funciona como surfactante y la glicerina, el alcohol cetílico y estearílico, dejan una delgada capa hidratante en la piel.

Hidratá las veces que sea necesario. Los productos para piel seca contienen agua, aceite vegetal/mineral, propilenglicol y vaselina. Los ungüentos o cremas ofrecen mayor hidratación por su naturaleza oclusiva.

Protegé tu piel con protector solar de formulación específica para pieles sensibles.

Skincare para hombres

La piel masculina posee atributos únicos que requieren una cuidadosa atención para un skincare óptimo. La principal necesidad específica es el vello facial terminal, acompañado de una mayor actividad sebácea, impulsada por testosterona.

Otras diferencias fisiológicas con la mujer son:

Mayor producción de sudor.

Menor evaporación del sudor.

Temperatura más tibia.

Mayor pérdida transepidérmica de agua.

pH más bajo.

Muchos problemas de la piel facial masculina están asociados con técnicas deficientes del rasurado. Ocasionan irritación y lesiones cutáneas.

Las actividades pre-rasurado preparan el vello de la barba y la piel para el afeitado. Se busca reducir la fricción y optimizar la cercanía de la cuchilla para minimizar el trauma de la piel.

Además de limpiar la piel, la exfoliación leve puede disminuir el vello encarnado.

Durante el rasurado, la piel debe protegerse de traumatismos con la cuchilla y se debe proporcionar lubricación continua para facilitar la interfaz cuchilla-piel.

Después de afeitar, la piel debe calmarse para minimizar los estímulos sensoriales nocivos y restaurar la barrera cutánea a través de la hidratación. Estos productos contienen glicerina y otros emolientes que hidratan la piel.

Los pasos del skincare masculino son:

1Limpiá tu cara dos o tres veces al día con syndets, de preferencia en barra y base de gel. Hidratá, con sueros o geles ligeros. Protegé tu piel del sol con protectores solares minerales.

Los productos con niacinamida 5%, aumentan la síntesis de ceramidas, y disminuyen la pérdida transepidérmica de agua, reflejando mejoría fisiológica en el estrato córneo.

Tipos o tendencias de skincare

Hay varias tendencias de skincare en redes sociales, pero no todas son inofensivas.

Skincare casero

Algunos ingredientes de mascarillas y remedios caseros dañan tu piel. El limón, bicarbonato, jitomate, papaya, papa y piña pueden causar irritación o alergias, con la posibilidad de dejar manchas en tu piel.

El aceite de coco y de linaza son comedogénicos. Los aceites esenciales de cítricos o lavanda son agentes fotosensibilizantes. Pueden provocar una reacción cutánea y causar manchas.

Skincare natural

Esta tendencia surge como respuesta a la falta de integridad de la industria tradicional de cosméticos. Garantiza el conocimiento de todos los ingredientes de un producto.

No todos los productos tienen una efectividad real. Y si la formulación no es correcta o no cumple con estándares de calidad, puede haber contaminación del producto. Esto producirá dermatitis alérgica o dermatitis de contacto.

Skincare clean

Se concentra en el free from (“libre de”). Libre de ingredientes que son “nocivos” para la salud como propilenglicol, parabenos, sulfatos y glicerina. Cabe destacar que no existe evidencia científica que apoye los argumentos de esta tendencia.

Skincare coreano o K-Beauty

Cada vez más popular. Esta rutina promete piel sana con apariencia de porcelana. Sin embargo, algunos pasos realmente no marcan un beneficio de la piel, como:

Toners o tónicos, dicen recuperar el pH de tu piel después de la limpieza. El limpiador adecuado tiene pH ácido y la piel está diseñada para recuperar su pH después del lavado.

Esencias o mist, supuestamente añaden más hidratación a tu piel. En realidad no tiene los ingredientes activos para una hidratación adecuada.

¿Qué son los retinoides, sérums y peelings?

El skincare mejora la apariencia de la piel para que luzca luminosa y radiante. Estos atributos también se pueden obtener a través de retinoides, sérums y peelings.

Te presentamos las características de cada uno:

Retinoides

Son moléculas de origen natural y sintético con efectos biológicos específicos parecidos a los de la vitamina A (retinol).

Cada década nuestra piel disminuye 6% de su grosor por la pérdida de glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, colágeno y elastina.

El ácido retinóico redensifica los componentes extracelulares a través de la producción aumentada de colágeno y glicosaminoglicanos. Mejora, así, la firmeza mecánica y elasticidad de la piel.

Los efectos adversos son comezón, irritación, enrojecimiento y descamación en el sitio de aplicación.

Sérums

Una nueva formulación en hidratantes es el sérum. Es un producto claro con base de agua o aceite aplicado a la piel recién lavada. El sérum provee beneficios mínimos de hidratación, pero optimiza la disponibilidad del agente activo, como una vitamina o factor de crecimiento.

Peeling

Un peeling es un proceso de exfoliación químico, que elimina las células muertas de las capas superficiales de la piel. Estas capas superficiales contienen melanina, que provoca manchas. Así, el peeling proporciona una piel con un tono uniforme y mayor luminosidad.

La lesión a la piel estimula la síntesis de colágeno para rejuvenecer la dermis. La reepitelización resulta de los apéndices dérmicos y progresa de manera predecible. El riesgo del peeling es la hiperpigmentación postinflamatoria.

Conclusión

Nuestros mecanismos antiedad disminuyen conforme avanza el tiempo. Lo ideal es tener un régimen de skincare específico y utilizar productos clínicamente probados y formulados con los ingredientes adecuados para tu piel.

De este modo, tu piel se verá increíble siempre. Mientras te empoderás personalizando y controlando el viaje de tu skincare. Aún así, ante cualquier duda o reacción adversa, consultá a tu dermatólogo.

