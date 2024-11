Franco Colapinto largó desde boxes el Gran Premio de Las Vegas y terminó 14°.

Franco Colapinto estuvo a la altura de las circunstancias en el Gran Premio de Las Vegas 2024, ya que largó desde los boxes, avanzó seis posiciones y terminó 14°. Una vez culminada la competencia, el piloto argentino de 21 años fue entrevistado en vivo por ESPN en la televisión y lanzó una fuerte confesión con relación al choque en la clasificación el día anterior. Allí, destrozó el auto y obligó a Williams a trabajar a contrarreloj para reparar el vehículo.

En plena conversación en la zona mixta, el bonaerense reconoció que es un gran aficionado de los autódromos callejeros: "Me divierten mucho, la verdad que no había manejado mucho en circuitos callejeros. Me gusta mucho ir cerca de las paredes... No tanto como fui ayer, quedé medio bobito cuando bajé del auto, medio drogado, no sabía qué pasaba, por suerte hoy me dieron el ok desde la parte médica para que pudiera correr".

Incluso, Colapinto manifestó que las competencias en este tipo de trazados "generan mucha adrenalina" y reconoció: "Cometí un pequeño error que al final costó muy caro, por suerte quedé bien después". Por último, llenó de elogios a los mecánicos e ingenieros de la escudería inglesa porque "los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para volver a poner el auto en carrera...".

El resumen de la carrera de Colapinto en Las Vegas

El deportista albiceleste largó desde los boxes el Gran Premio de Las Vegas 2024 de la Fórmula 1 con el Williams, después del trabajo a contrarreloj del equipo para recuperar el coche tras el choque del piloto argentino en la clasificación del sábado para esta carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial. El joven de 21 años "rompió" el parque cerrado para reparar el vehículo y ello está penado, por lo que debió arrancar desde los pits mientras que el resto de los corredores lo hizo normalmente desde la pista.

Franco Colapinto largó desde boxes el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

En el comienzo de la competencia en Estados Unidos, el bonaerense simplemente se sumó al pelotón desde el último lugar e intentó ir lentamente avanzando con el ingreso de los demás a los boxes, mientras que él se mantenía en la pista con los neumáticos duros hasta que también tuvo que parar en la vuelta 17. Apenas once giros más tarde, lo volvió a hacer y colocó las gomas duras. En la mitad de la final, Alexander Albon debió abandonar con el Williams cuando estaba décimo y sumaba un punto. A pura velocidad, "Fran" superó autos y se colocó 14° a pocas vueltas del cierre, donde finalmente terminó el Gran Premio en Norteamérica.

Se trató de un fin de semana muy complejo para el pilarense, por lo que debe valorarse que haya terminado la competición más allá del sabor amargo porque el chino Guanyu Zhou lo rebasó sobre el final con el Sauber. Ahora, a descansar para Colapinto y pensar en un territorio en el que los argentinos fueron muy felices: Lusail, Qatar, el próximo domingo 1° de diciembre.

Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1