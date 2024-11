Milei vuelve a ningunear al Papa: repudio al faltazo argentino al acto por el tratado de Amistad con Chile

El Vaticano celebrará este 25 de noviembre una serie de actos conmemorativos por el 40° aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. La Santa Sede fue mediadora en lo que fue el fin del conflicto bilateral por el Canal de Beagle.

Sin embargo, esto no importó a la gestión de Javier Milei, cuya política exterior se distanció de líderes mundiales que no ve en su cuadrante ideológico, como el Papa Francisco. En ese marco, ex embajadores argentinos difundieron un comunicado en el que expresaron su "más profunda condena" a la decisión del gobierno mileísta de "no participar de los actos conmemorativos" que se harán en el Vaticano. También expresó su repudio la Unión Cívica Radical (UCR).

Los ex ministros de relaciones exteriores remarcaron que les "resulta incomprensible la decisión del actual gobierno argentino de hacer un gesto de semejante desprecio gratuito a uno de los eventos más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo".

A su vez, consideraron que "la decisión del gobierno es un claro menosprecio hacia la diplomacia papal que ha cumplido un rol clave como arquitecta de la paz en nuestra región".

Según subrayaron, "el Tratado de Paz y Amistad no solo puso fin a una rivalidad carente de sentido con un pueblo tan vecino como hermano, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia de ambos países, marcada por la cooperación, el intercambio y la construcción de una confianza mutua".

"El marcado desdén de la política exterior del presidente Milei por las mejores tradiciones diplomáticas argentinas pone en riesgo décadas de trabajo y de reconocido liderazgo", concluyó el comunicado que firmaron los ex embajadores Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Susana Malcorra, Felipe Solá y Santiago Cafiero.

La UCR repudió la no presencia del gobierno en el Vaticano

El tratado por el Canal de Beagle fue sometido a una consulta popular impulsada por la gestión del presidente Raúl Alfonsín, donde se impuso la propuesta del mandatario de la UCR.

Es por eso que el partido centenario emitió un comunicado en el que "insta al gobierno nacional a garantizar la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en la audiencia convocada por el Papa Francisco en Roma para conmemorar los 40 años del Tratado de paz con Chile luego del conflicto por el Canal de Beagle".

"Los pueblos hermanos de Argentina y Chile hace cuatro décadas decidieron dejar de lado los conflictos y, después de estar al borde de una guerra, optaron en forma definitiva por la paz y la convivencia en la región", señaló el texto.

El comité nacional, presidio por Martín Lousteau, remarcó que "los argentinos aún agradecemos el rol fundamental que tuvo en la resolución de ese diferendo la Iglesia Católica, en primer lugar con el Cardenal Samoré y luego con el propio Papa Juan Pablo II.

"Así como también llevamos en nuestra memoria la decisión del presidente Raúl Alfonsín, que le dió a esa resolución el respaldo que necesitaba al convocar una Consulta popular que masivamente se manifestó a favor de la solución pacífica del diferendo y que fue revalidada por el Congreso Nacional", concluyeron.