Ideal para hacer empanadas: el corte de carne tierno que se consigue a $3800 el kilo.

La carne es una de las primeras cosas que se recortan del carrito de supermercado de los argentinos en medio de la crisis económica. En ese marco, surgen opciones versátiles que, con las ofertas vigentes, se adaptan a los bolsillos y permiten hacer recetas clásicas sin resignar sabor.

Este corte se volvió popular por su versatilidad que permite hacer recetas que requieran un corte a cuchillo, como por ejemplo empanadas o tacos. Con la cocción correcta, esta carne queda tierna y logra absorber los sabores de la preparación. Pero esta no es la mejor parte, sino que esta surge del precio promocional que tiene en varias carnicerías debido al descuento con Cuenta DNI.

Se trata de Roastbeef de Novillito, un corte popular que en el último tiempo empezó a utilizarse para más cantidad de recetas. Se puede pedir picada o bien cortada en bifes para después cortar a cuchillo para rellenar empanadas, tacos o hace un pastel de papa.

El kilo de este corte de carne sale originalmente $5900, pero con el descuento del 35% que ofrece Cuenta DNI, con un tope de reintegro de hasta $6000 semanal, el roastbeef se puede comprar a $3835 el kilo, convirtiéndose en una oferta ideal para aprovechar de cara a las fiestas.

¿Cuál es el secreto para calcular la cantidad de carne exacta para un asado?

No hay dudas de que un asado es uno de los eventos sociales que más disfrutan los argentinos, pero existe un problema que antes debe resolverse y es la cantidad de carne a colocar en la parrilla. Si bien algunos prefieren que sobre, no siempre es una decisión acertada, ya que se puede ahorrar un poco de dinero.

Lo primero a mencionar es que al momento de calcular la carne para un asado es que no todas las personas consumen lo mismo. Es algo fundamental antes de llevar a cabo la compra en la carnicería y realizar un gasto que no corresponde. Además, se debe considerar que no todos los cortes son iguales, y es importante tener en claro qué guarniciones se van a preparar para acompañar al plato principal.

En lo que respecta a los cortes, se aconseja las siguientes cantidades según lo recomendado por el Frigorífico de San Antonio de Areco, siempre eligiendo un solo corte de carne, sumado a las achuras, el chorizo y la morcilla:

Achuras: se estima entre 200-300 gramos por persona.

se estima entre 200-300 gramos por persona. Vacío: entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes.

entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes. Entraña: un estimativo de 300 gramos por persona.

un estimativo de 300 gramos por persona. Chorizo y morcilla: con uno por persona está más que bien.

con uno por persona está más que bien. Tira de asado: 500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa.

500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa. Matambre: en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos.

en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos. Costillas: se aconseja una porción generosa de 500 gramos.

Otro elemento que se debe considerar al momento de preparar un asado, se encuentra vinculado con la cantidad de pan a comprar en la panadería. En este caso, se realiza un cálculo estimativo de 100 gramos por cada uno de los presentes.