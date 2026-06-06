Bosques de Palermo: la historia de venganza política que dio origen al parque más famoso de Buenos Aires

Miles de personas recorren cada semana los Bosques de Palermo para hacer deporte, pasear o disfrutar de sus lagos y espacios verdes. Sin embargo, detrás de uno de los parques más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires se esconde una historia marcada por la disputa política y la derrota de uno de los personajes más influyentes del siglo XIX argentino: Juan Manuel de Rosas.

Actualmente conocido oficialmente como Parque Tres de Febrero, el predio ocupa las tierras donde funcionó la residencia de Rosas, la llamada Quinta de Palermo de San Benito. Allí vivió durante buena parte de su gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De la residencia de Rosas a un parque público, la historia de los Bosques de Palermo

El 3 de febrero de 1852, Rosas fue derrotado por las tropas de Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. Apenas días después, un decreto provincial dispuso la expropiación de todas las propiedades del exgobernador, incluyendo los extensos terrenos de Palermo.

Más de dos décadas después, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el Estado decidió transformar esos terrenos en un gran parque público. La iniciativa se formalizó mediante una ley nacional sancionada en 1874 y el parque fue inaugurado en noviembre de 1875.

Pero el detalle más llamativo fue su nombre: Parque Tres de Febrero. La denominación fue propuesta para recordar la fecha de la Batalla de Caseros, el enfrentamiento que selló la caída de Rosas. Para muchos historiadores, la elección constituyó un gesto político destinado a mantener viva la memoria de su derrota.

Con el paso de los años, el parque dejó atrás las disputas políticas que marcaron su nacimiento y se convirtió en uno de los espacios verdes más importantes de la Argentina. Sus lagos, senderos, esculturas y el tradicional Rosedal forman parte del paisaje habitual de Palermo.

¿Cómo llegar a los Bosques de Palermo y qué visitar?

Con chances de acceder fácilmente en transporte público mediante la línea D de subte, gracias a las estaciones cercanas como Plaza Italia y Palermo, también llegan numerosas líneas de colectivos (10, 34, 37, 42, 67, 130 y 160. Además, las líneas 61 y 62 bordean la zona) y el tren San Martín, que cuenta con una estación a pocos minutos del Parque Tres de Febrero.

Entre los principales atractivos del predio se destacan el Rosedal, que alberga miles de ejemplares de rosas y puentes de estilo andaluz; el Planetario Galileo Galilei, uno de los centros de divulgación científica más importantes del país; y los lagos artificiales donde es posible alquilar botes y pedalines. Además, el perímetro cuenta con amplios senderos para caminar, correr o andar en bicicleta.

Otro de los puntos más visitados es el Jardín de los Poetas, que reúne bustos de reconocidos escritores, junto con numerosas esculturas y monumentos distribuidos a lo largo de las más de 350 hectáreas que conforman el Parque Tres de Febrero. La combinación de espacios verdes, patrimonio histórico y propuestas recreativas convierte a los Bosques de Palermo en uno de los paseos más elegidos tanto por vecinos como por turistas que visitan Buenos Aires.