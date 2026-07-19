Canadá prohíbe temporalmente la entrada de extranjeros que hayan estado recientemente en el Congo

Imagen de archivo de un trabajador sanitario con equipo de protección personal completo desinfectando una zona en el campamento de desplazados de Kigonze, en Bunia, en el este de la República Democrática del Congo.

Por Ryan Patrick ​Jones y Maria Cheng

19 jul (Reuters) - El Gobierno canadiense anunció el domingo que denegará ‌la entrada a ‌cualquier extranjero que haya estado en el Congo en los últimos 21 días, como parte de unas nuevas medidas fronterizas temporales destinadas a combatir la propagación del ébola.

La prohibición contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial ​de la Salud, ⁠que desaconseja las restricciones de viaje o ‌comerciales con el Congo, donde ⁠las autoridades luchan actualmente por ⁠contener un gran brote de ébola.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La agencia de salud de Naciones Unidas afirma que las ⁠restricciones de viaje generan estigmatización y pueden ​dificultar el control de las ‌epidemias.

"Las personas procedentes de ‌las regiones afectadas y las comunidades africanas ⁠se han enfrentado a sospechas injustas", declaró la OMS en un comunicado el mes pasado.

"La propagación del ébola no viene determinada ​por ‌la nacionalidad ni el origen étnico", agregó. La OMS estima que el riesgo de que el brote de ébola del Congo se propague a nivel internacional ⁠es bajo.

En un comunicado emitido el domingo, la Agencia de Salud Pública de Canadá señaló que "limitar la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan estado en (el Congo) en los últimos 21 días puede reducir los riesgos para la salud pública ‌de los canadienses".

Las medidas entrarán en vigor el lunes 20 de julio a las 23:59 hora del este de Canadá, según indicó la agencia en un comunicado. La agencia no ‌respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El ébola se transmite sobre todo a través del ‌contacto directo con ⁠los fluidos corporales de una persona infectada por la enfermedad. A ​fecha de 15 de julio, el Congo había notificado más de 2.100 casos de ébola, incluidas 828 muertes.

(Editado en español por Carlos Serrano)