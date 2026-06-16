El argentino fue penalizado con diez segundos

La fecha pasada, la Fórmula 1 sumó una polémica más a su cuestionable temporada con la doble sanción a Pierre Gasly en el GP de Mónaco por los límites de velocidad en el pitlane, la cual lo había marginado del podio en el Principado. Sin embargo, Alpine hizo uso de su derecho a revisión alegando un mal funcionamiento del sensor, algo que la FIA reconoció y le permitió al francés volver al podio varios días después de la carrera.

Por si aquel episodio no hubiese sido suficiente, este domingo la F1 agregó otra polémica decisión en contra de la escudería francesa, aunque esta vez el afectado fue Franco Colapinto. El piloto argentino había cruzado la línea de meta en el octavo lugar, aunque su posición en la clasificación final había quedado pendiente de revisión por una supuesta infracción durante el Virtual Safety Car posterior al abandono de Fernando Alonso.

Al pilarense se lo acusó de no respetar la velocidad máxima en estas condiciones, de manera que fue sancionado con diez segundos que lo hicieron caer al décimo lugar, además de un punto de penalización en la Superlicencia. Como resultado, Colapinto perdió tres puntos en el campeonato y suma dos puntos de penalización en el período de los últimos doce meses, en el que llegar a los 12 significa la suspensión en una fecha.

Ahora bien, varios usuarios en las redes sociales hicieron un análisis de lo que sucedió al momento de la bandera amarilla con Franco y el video muestra que tuvo un correcto accionar. Y es que al momento de encenderse la luz amarilla a un costado de la pista, el piloto de Alpine desaceleró inmediatamente y luego volvió a acelerar al ver la luz verde, manteniendo el mismo criterio que Charles Leclerc, quien iba adelante.

“Los comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla, pero no consideran que la reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento”, indicaron desde el comunicado de la FIA. A pesar de estas afirmaciones, lo cierto es que la telemetría ha mostrado un comportamiento similar entre el A526 de Colapinto y los pilotos de Mercedes, quienes ni siquiera fueron investigados.

Colapinto sumó un solo punto en Barcelona

¿Habrá pedido de revisión de Alpine?

A diferencia de lo sucedido con Gasly en Mónaco, Alpine no intentó ir contra la FIA por segunda vez consecutiva en esta ocasión y ha aceptado la penalización de Colapinto. Así lo dejó entender con un posteo publicado por la tarde de este domingo en sus redes sociales: “P8 en pista hoy, pero una penalización de 10 segundos por no reducir velocidad ante una bandera amarilla simple deja a @FranColapinto en P10. No obstante, sigue siendo un gran regreso desde ayer y conducir desde P13 hasta P8 es impresionante”.