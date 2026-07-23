FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de Estados Unidos y Arabia Saudí ondean a lo largo de una autopista de Riad antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Riad, Arabia Saudí.

Por Timothy Gardner, Bhargav ​Acharya y Jacob Bogage

WASHINGTON, 23 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó el jueves un ‌acuerdo de cooperación nuclear ‌civil con Arabia Saudita a que Riad normalice sus relaciones con Israel, una medida que el reino se ha negado a adoptar.

Trump dijo que el acuerdo solo entraría en vigor si Arabia Saudita se suma a los Acuerdos de Abraham, negociados por Estados Unidos, en virtud de los cuales varios ​Estados árabes establecieron ⁠relaciones con Israel.

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El reino lleva mucho tiempo rechazando sumarse ‌a los acuerdos mientras no exista una vía ⁠hacia la creación de un Estado ⁠palestino.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump había hablado en numerosas ocasiones con los aliados del golfo ⁠Pérsico y del mundo árabe sobre la vinculación del ​pacto con los Acuerdos de Abraham y ‌que, si el reino no ‌se adhiere a ellos, "el acuerdo se da por nulo".

Estados ⁠Unidos y Arabia Saudita anunciaron el miércoles el acuerdo que permite a Riad enriquecer uranio y construir reactores nucleares usando tecnología estadounidense, sin las inspecciones sorpresa de la ONU ​que Washington ‌ha exigido a Irán.

En una publicación en Truth Social el jueves, Trump escribió: "El acuerdo nuclear civil (¡no habrá enriquecimiento de material!)... se refiere únicamente al uso no militar, como el que ya tienen Irán y ⁠los Emiratos Árabes Unidos (y otros), y será aprobado, pero está totalmente supeditado a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham".

El Congreso de Estados Unidos dispondrá de 90 días de sesión para examinar el acuerdo antes de que entre en vigor. También se llevaría a cabo un estudio ‌de viabilidad de dos años sobre la parte del acuerdo relativa al enriquecimiento.

La embajada saudita en Washington no respondió a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump.

Israel, que temía que el acuerdo con Arabia Saudita pudiera desencadenar una carrera ‌armamentística en Oriente Medio, acogió con satisfacción la condición anunciada el jueves.

"La adhesión de Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham supondría ‌un avance histórico ⁠para la paz en Oriente Medio", dijo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ​en un comunicado.

Con información de Reuters