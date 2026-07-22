Garnacho vuelve a cambiar de club: jugará con Dibu Martínez en Aston Villa

Alejandro Garnacho dejará Chelsea y será refuerzo de otro club de la Premier League, en el que buscará relanzarse para la Selección Argentina.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, el mercado de pases europeo volvió a tomar protagonismo y uno de los movimientos más importantes tiene como protagonista a Alejandro Garnacho. El delantero argentino dejará Chelsea para sumarse a Aston Villa, club en el que compartirá plantel con Emiliano "Dibu" Martínez, en una paso que busca marcar un punto de inflexión en su carrera.

Después de una temporada irregular en Chelsea, el extremo, nacido en España pero que representa a Argentina, continuará su carrera en Aston Villa, club que apuesta fuerte por su recuperación futbolística de cara a un calendario repleto de desafíos.

La información fue confirmada por el lobbista de mercado de pases Fabrizio Romano, quien reveló que el acuerdo entre ambas instituciones se cerró mediante un préstamo con una opción de compra que pasará a ser obligatoria si se cumplen determinados objetivos, que no son inalcanzables. Todo indica que el futbolista se realizará la revisión médica en las próximas horas antes de ser presentado oficialmente.

La llegada de Garnacho le permitirá mantenerse en la Premier League, pero con un contexto completamente diferente. En Birmingham esperan que pueda recuperar la confianza y el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo.

El pedido de Unai Emery y un socio de lujo: Dibu Martínez

La incorporación del atacante fue un pedido específico de Unai Emery, entrenador de Aston Villa, que considera al argentino una pieza ideal para reforzar el frente ofensivo tras la salida de Morgan Rogers, transferido justamente al Chelsea por una cifra cercana a los 137 millones de euros.

Ese movimiento terminó facilitando el desembarco de Garnacho en Villa Park, donde además tendrá la posibilidad de compartir vestuario con "Dibu" Martínez, uno de los referentes del equipo y compañero suyo en la órbita de la Selección Argentina.

El conjunto de Birmingham afrontará una temporada de máxima exigencia. Además de competir nuevamente en la Champions League, disputará la Supercopa de Europa frente al PSG, por lo que Emery buscó ampliar las variantes ofensivas con un futbolista desequilibrante y con experiencia en la élite.

Un paso por Chelsea que estuvo lejos de las expectativas

La etapa de Garnacho en Chelsea terminó muy por debajo de lo esperado. El argentino había llegado procedente de Manchester United por una cifra cercana a los 46 millones de euros, aunque nunca consiguió consolidarse como titular.

En total disputó 43 partidos, de los cuales 22 fueron desde el arranque, con un balance de ocho goles y cuatro asistencias. Si bien mostró destellos de su calidad en distintos encuentros, la irregularidad y la falta de continuidad terminaron relegándolo dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La situación se profundizó con la llegada de Xabi Alonso. El entrenador decidió dejarlo fuera de las primeras actividades de la pretemporada, una señal que terminó anticipando que su salida durante este mercado era prácticamente inevitable.

Una oportunidad para relanzar su carrera

El cambio de club aparece como una oportunidad ideal para que Alejandro Garnacho vuelva a sentirse importante. Aston Villa le ofrece un contexto competitivo, con múltiples torneos por disputar y un entrenador que impulsó personalmente su contratación.

El exigente calendario permitirá una mayor rotación del plantel, algo que podría traducirse en más minutos para el argentino y en la posibilidad de recuperar la continuidad que perdió durante su paso por Chelsea.

Además, el extremo buscará volver a posicionarse en el radar de Lionel Scaloni. Si bien integró el plantel campeón de la Copa América 2024, su última convocatoria a la Selección Argentina fue en noviembre de ese mismo año y desde entonces perdió terreno.

Uno de los grandes objetivos personales del futbolista será regresar al combinado nacional. Después del Mundial 2026, comienza un nuevo ciclo para muchos jugadores argentinos y una buena temporada en Aston Villa podría abrirle nuevamente las puertas de la Albiceleste.

Con "Dibu" como compañero y referente dentro del vestuario, Garnacho tendrá un entorno favorable para adaptarse rápidamente y recuperar la confianza. En Aston Villa creen que todavía tiene un enorme potencial por desarrollar y que, con continuidad, puede volver a convertirse en uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo.

El pase no solo representa una nueva camiseta. También simboliza una segunda oportunidad para un futbolista que, a los 22 años, todavía tiene margen de sobra para demostrar por qué fue considerado una de las grandes joyas surgidas del fútbol argentino.