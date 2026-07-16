Boleto educativo para estudiantes que viajan en subte: horarios y cómo obtenerlo en julio 2026

Boleto educativo.

El transporte representa uno de los principales gastos para miles de estudiantes que todos los días se trasladan a escuelas, terciarios y universidades de la Ciudad de Buenos Aires. Para aliviar ese costo, el Gobierno porteño mantiene vigente el Boleto Educativo, un beneficio que permite realizar viajes sin cargo durante el período escolar en colectivos, subtes y premetro.

En julio de 2026, muchos alumnos y sus familias vuelven a consultar cómo funciona este sistema, especialmente por el receso invernal, y los requisitos para acceder al beneficio. El pase es personal, tiene un límite mensual de viajes y solo puede utilizarse en determinados días y horarios.

Quiénes pueden obtener el Boleto Educativo en la Ciudad de Buenos Aires

El Boleto Educativo está destinado a estudiantes que cursan en establecimientos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su alcance varía según el nivel educativo.

Pueden acceder al beneficio:

Estudiantes de salas de 4 y 5, nivel Primario y Secundario de gestión estatal .

. Alumnos de salas de 4 y 5, Primaria y Secundaria de gestión privada con subsidio estatal del 100% y cuota cero .

. Estudiantes de establecimientos de Educación Especial de gestión estatal .

. Alumnos que cursan la terminalidad del nivel secundario en los Centros de Formación Profesional (CFP) habilitados.

habilitados. Estudiantes que realizan la terminalidad de primaria o secundaria para adultos .

. Alumnos de nivel Superior Terciario, Universitario y Formación Técnico Profesional de instituciones estatales, de gestión social o privadas con subsidio estatal del 100% y cuota cero, siempre que tengan sede en la Ciudad de Buenos Aires.

El beneficio es personal e intransferible, por lo que únicamente puede ser utilizado por el estudiante titular.

Cuáles son los horarios del Boleto Educativo en julio de 2026

El pase se encuentra habilitado de lunes a viernes entre las 5 y las 0 horas, desde el primer día del ciclo lectivo hasta el último día hábil del calendario escolar.

Sin embargo, existen algunas excepciones importantes:

No funciona durante el receso invernal.

No puede utilizarse los domingos.

Tampoco está habilitado los feriados.

Además, el beneficio contempla un máximo de 96 viajes por mes, con un límite de cuatro viajes diarios.

Boleto educativo.

Por ese motivo, durante julio de 2026 es importante tener en cuenta las fechas de las vacaciones de invierno, ya que durante ese período el Boleto Educativo permanece desactivado hasta la reanudación de las clases.

Cómo obtener el Boleto Educativo

Para acceder, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos para su nivel educativo y pertenecer a alguna de las instituciones alcanzadas por el programa. Una vez otorgado, el beneficio queda asociado de manera personal al estudiante y puede utilizarse únicamente dentro de los días y horarios habilitados.

Es importante recordar que el pase no está disponible durante todo el año calendario, sino exclusivamente mientras se desarrolla el ciclo lectivo, por lo que queda suspendido durante el receso invernal y finaliza con el último día hábil de clases.