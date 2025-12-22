Netflix estrena una nueva serie de época basada en una obra de Agatha Christie: lo que deberías saber

Netflix comenzará el 2026 lleno de estrenos y uno de los confirmados es la serie Agatha Christie: las siete esferas, basada en la novela homónima de la reconocida escritora. La producción estará ambientada en Inglaterra de 1925 y combinará el crimen y el misterio en la aristocracia.

Ideal para los fanáticos de otras producciones como Bridgerton y Downton Abbey, esta miniserie dirigida por Chris Chibnall, adapta el universo de Agatha Christie para la plataforma sin perder su esencia. Contará con solo tres episodios, pero tendrá un gran desarrollo visual.

De qué se trata "Las siete esferas", la nueva serie de Netflix basada en la novela de Agatha Christie

La historia, ambientada en 1925, comienza con un crimen inesperado durante una fiesta en una mansión campestre de Inglaterra. Tras la muerte, todos los invitados del evento queda bajo sospecha y comienza una investigación que chocará con los secretos ocultos de las altas esferas de la sociedad y develará una serie de asesinatos asociados a una organización secreta. De acuerdo a la plataforma será una adaptación "ingeniosa, épica y trepidante” de la clásica obra de la autora.

La serie cuenta con tres episodios y se estrenará el 16 de enero de 2026

En sí, la serie seguirá la joven aristócrata Lady Eileen “Bundle” Brent, que asumirá el rol inesperado como investigadora y comenzará a investigar guiada por su inteligencia e intuición en medio de engaños, alianzas y secretos. Cada uno de los personajes será complejo y tendrá sus propias motivaciones. Como es habitual en las novelas de Agatha Christie, todos serán sospechosos hasta que se descubra la verdad.

Cuándo se estrena "Agatha Christie: las siete esferas"

La miniserie estará disponible en Netflix el próximo viernes 16 de enero. Solo tendrá una temporada de tres episodios y todos se estrenarán en esa fecha. Además de la gran ambientación, la producción contará con un elenco de actores destacados, estos son: