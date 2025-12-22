Las mejores 10 películas de Netflix en 2025: video del tráiler y de qué tratan

Durante 2025, Netflix volvió a posicionarse como una de las plataformas líderes en estrenos cinematográficos, con una oferta que combinó grandes producciones internacionales, cine independiente, animación, comedia y títulos locales. A lo largo del año, varias películas lograron destacarse tanto por su repercusión entre los suscriptores como por su recepción crítica, lo que consolida un catálogo diverso y ambicioso. Estas son diez de las mejores películas publicadas por Netflix durante este año.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. El detective Benoit Blanc se ve involucrado en un caso atravesado por fanatismos religiosos y secretos de una comunidad cerrada. La investigación gira en torno a una muerte rodeada de símbolos y falsas devociones, y obliga a Blanc a desenmascarar hipocresías, intereses ocultos y mentiras cuidadosamente construidas.

Las guerreras K-pop. La historia sigue a un grupo de idols del pop coreano que, detrás del brillo del escenario, lleva una doble vida como cazadoras de demonios. Cada integrante combina habilidades musicales con poderes sobrenaturales, enfrentando amenazas que buscan destruir tanto el mundo humano como el espiritual.

Frankenstein. Guillermo del Toro reinterpreta el clásico desde una mirada íntima: la película se centra en la soledad de la criatura y en la culpa de su creador. Más que el horror, el relato explora el abandono, el rechazo social y las consecuencias éticas de jugar a ser Dios. MÁS INFO Cine Cuándo se estrena El día de la revelación, el regreso al cine de Spielberg

Sueños de trenes. Ambientada a comienzos del siglo XX, la película sigue la vida de un trabajador ferroviario en el noroeste de Estados Unidos. A través de episodios breves, se retratan su matrimonio, la pérdida, la dureza del trabajo y el paso del tiempo en un país en transformación.

27 noches. Este drama argentino narra el reencuentro forzado entre dos personas unidas por un pasado doloroso. Durante una serie de noches, los personajes enfrentan culpas, silencios y decisiones que marcaron sus vidas, en un relato íntimo y contenido.

Jay Kelly. La película se centra en un hombre que, tras un quiebre personal y profesional, debe reconstruir su identidad. El relato combina humor seco y drama para mostrar vínculos familiares tensos, amistades desgastadas y la necesidad de empezar de nuevo.

Una casa de dinamita. Thriller político que sigue a un grupo de funcionarios y estrategas enfrentados a una amenaza inminente. A medida que avanzan las negociaciones y los juegos de poder, la película expone cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias irreversibles.

Happy Gilmore 2. Años después de su retiro, Happy regresa al mundo del golf empujado por problemas económicos y viejas rivalidades. La secuela retoma el humor físico y exagerado, sumando nuevos conflictos generacionales. MÁS INFO Cine Zootopia 2 logró un récord histórico para los cines argentinos

Harta. El film retrata a una mujer al límite, agotada por la presión laboral, familiar y social. La historia avanza mostrando cómo pequeñas injusticias cotidianas se acumulan hasta detonar una reacción inesperada.