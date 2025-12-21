Está entre las más vistas de Netflix: la miniserie de crímenes en Barcelona que es furor

Netflix sumó recientemente a su catálogo la miniserie Ciudad de sombras y ya se encuentra entre las más vistas de la plataforma. Se trata de un thriller policíaco que logra combinar el misterio y personajes complejos y la ciudad de Barcelona, España.

La serie, dirigida por Jorge Torregrossa, adapta novela El verdugo de Gaudí de Aro Sáinz de la Maza. Con solo seis episodios, la producción se encuentra entre las más vistas de la plataforma en Argentina y es una gran opción para maratonear en Netflix y cerrar el fin de semana.

De qué se trata Ciudad de sombras: por qué deberías verla

La historia comienza con el cuerpo de un importante CEO en llamas colgando de la fachada de La Pedrera, uno de los edificios más icónicos de Gaudí en pleno corazón de Barcelona. El crimen despierta el horror en la ciudad y pone en marcha una investigación que da inicio a la trama. El inteligente inspector Milo Malart (protagonizado por Isak Férriz), es asignado al caso y deberá regresar a trabajar tras una suspensión por indisciplina

La serie española está protagonizada por Verónica Echegui e Isak Férriz

Junto a él, trabajará la subinspectora Rebeca Garrido (interpretada por Verónica Echegui) que sumará su carácter analítico. Entre ambos deberán sortear diferencias de metodología de trabajo y de personalidad para llevar a cabo la investigación.

Ese equilibrio entre los traumas internos y el enfoque intuitivo, más emocional, de Malart con el trabajo metódico y lógico de Garrido le da profundidad a la historia y la vuelven de esas producción que te dejan pegado a la pantalla.

El personaje de Garrido cobra especial importancia y tiene una carga emocional fuerte, ya que se trata del último papel que interpretó la actriz Echegui antes de su fallecimiento en agosto de 2025, tras luchar por meses contra una enfermedad.

Cómo se conforma el elenco de la serie española que ya es furor

Los seis episodios de la serie fueron escritos por JorgeTorregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach. Sin embargo, se realizaron bajo un pedido estricto de Aro Sáinz de la Maza de respetar la esencia central del inspector Milo Malart. Así, la serie trae a la pantalla el libro con un elenco de grandes actores:

Isak Férriz

Verónica Echegui

Ana Wagener

Manolo Solo

Jordi Ballester

David Climent

Ágata Roca.