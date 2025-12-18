La filtración del año: los directores de Stranger Things insinuaron la muerte de un querido personaje

Los directores de Stranger Things insinuaron la muerte de un personaje.

Netflix estrenará los tres nuevos episodios de la temporada 5 de Stranger Things el 25 de diciembre dejando para el día 1 de enero el lanzamiento de la entrega final. Pero a dos semanas para el esperado final, Matt y Ross Duffer, sus creadores, insinuaron cómo acabará la serie y qué personaje morirá.

Los Duffer acudieron recientemente a The Tonight Show with Jimmy Fallon para promocionar el lanzamiento de Stranger Things, y en un momento de la charla el conductor les preguntó por las teorías de los fans sobre el final de la serie. Los hermanos directores negaron todas las versiones que dan vueltas en Internet y Ross confirmó: "No. He visto muchas teorias. Ninguna de ellas ha acertado con el final".

En ese momento, Jimmy Fallon les propuso que, usando muñecos Funko de Stranger Things, los Duffer dejasen caer varias pistas sobre cómo terminará la serie. La primera figura que Ross escogió y separó poniéndola en el suelo fue Barb, la mejor amiga de Nancy Wheeler (Natalia Dyer), que murió a manos de un demogorgon en la temporada 1.

Luego, colocó sobre la mesa una figura de Henry Creel (Jamie Campbell Bower) con el atuendo del Mr Who. Encima de él situó a Will Byers (Noah Schnapp) y, sobre este, a Vecna. A la derecha puso las figuras de Joyce Byers (Winona Ryder) y Lucas Sinclair (Caleb Mclaughlin). Un poco mas separados, situo a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y, detrás de él, a Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

A la izquierda, los Duffer colocaron a Derek (Jake Conelly), Max (Sadie Sink) y Holly Wheeler (Nell Fisher). Un poco más arriba, a un lado, colocaron a Erica Sinclair (Priah Ferguson), mientras que Eleven (Millie Bobby Brown) fue sumergida dentro de un vaso con agua. Poco después, la figura de Steve Harrington (Joe Keery) quedó frente a Joyce y muy cerca del borde de la mesa, lo que inquietó al público. Jonathan Byers (Charlie Heaton) fue situado junto a Robin Buckley (Maya Hawke), y Jim Hopper, con su atuendo de camuflaje, al lado de Eleven.

Los directores de Stranger Things spoilearon la muerte de un personaje

Segundos después, empujaron la figura de Steve, haciéndola caer por el borde de la mesa, y Fallon insinuó que así es como terminaría la serie antes de presentar un clip exclusivo del volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things. Aunque para saber qué ocurrirá con este personaje y con el final de la serie habrá que esperar dos semanas para averiguarlo, los fans de la serie remarcaron que los directores podrían haber hecho trampa de manera deliberada.