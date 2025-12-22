Las mejores 10 series de Netflix en 2025: video del tráiler y de qué tratan

El 2025 fue un año especialmente fuerte para las series de Netflix, con estrenos que combinaron grandes producciones, adaptaciones muy esperadas y miniseries basadas en hechos reales. La plataforma apostó por relatos ambiciosos, con identidad propia y temáticas intensas, que lograron destacarse tanto por su repercusión como por su calidad narrativa. Estas son 10 de las series más relevantes que Netflix estrenó durante el año.

El Eternauta. La adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld traslada a la pantalla un Buenos Aires cubierto por una nevada letal. Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes intentan resistir una invasión extraterrestre, en una historia donde la ciencia ficción se cruza con una fuerte lectura política y social sobre la organización colectiva.

Departamento Q. Thriller policial europeo centrado en una división dedicada a casos sin resolver. Desde un sótano olvidado de la comisaría, los investigadores reabren crímenes antiguos que revelan errores judiciales, corrupción institucional y secretos que muchos prefieren mantener enterrados.

Stranger Things. La temporada final de la serie cerró la historia de Hawkins con un tono más oscuro y épico. Los protagonistas enfrentan las consecuencias psicológicas de años de terror mientras el Upside Down amenaza con invadir definitivamente el mundo real.

Superestar. Serie española de tono biográfico que narra el ascenso y la caída de una figura del pop atravesada por la fama, el exceso y la exposición mediática. La historia combina drama, sátira y una puesta en escena estilizada.

Black Rabbit. Thriller psicológico que gira en torno a identidades ocultas, manipulaciones y relaciones atravesadas por el engaño. A medida que avanza la trama, los personajes quedan atrapados en una red de secretos cada vez más peligrosa.

Adolescencia. Miniserie británica filmada en plano secuencia continuo. Un chico de 13 años es acusado de asesinato y cada episodio muestra, en tiempo real, el interrogatorio policial, el impacto en su familia y la presión social sobre un menor señalado.

Monstruo: la historia de Ed Gein. Nueva entrega de la antología true crime que reconstruye la vida del asesino estadounidense cuya historia inspiró clásicos del cine de terror. La serie se enfoca en su infancia, sus crímenes y el contexto social que rodeó el caso.

Muerte por un rayo. Miniserie histórica basada en hechos reales que relata el asesinato del presidente James A. Garfield y las consecuencias políticas y personales de ese crimen en los Estados Unidos del siglo XIX.

Incontrolables. Drama centrado en personajes al límite emocional, cuyas decisiones impulsivas generan conflictos familiares, legales y personales. La serie explora el desgaste psicológico y las consecuencias de perder el control.