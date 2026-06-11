El consumo de alcohol disminuirá en la próxima década, según un estudio

Botellas de bebidas alcohólicas expuestas en los estantes de una licorería en Bengaluru, India

El consumo mundial de alcohol descenderá durante la próxima década, a pesar del crecimiento demográfico y del aumento de ‌la demanda en India, que ‌se convertirá en el mayor mercado de bebidas del mundo después de China, según la empresa de estudios de mercado IWSR.

Las ventas de todo el sector, incluyendo al fabricante de whisky Johnnie Walker, Diageo , y a Anheuser-Busch InBev , propietaria de las marcas de cerveza Corona y Stella Artois, se han contraído desde 2023 y las valoraciones ​bursátiles se han ⁠reducido.

Tras un auge pospandémico, los fabricantes de bebidas afirman que el ‌aumento del coste de la vida, junto con los ⁠cambios en los hábitos de los ⁠consumidores, las preocupaciones por la salud y el auge de los medicamentos para adelgazar —que pueden afectar a los hábitos de consumo de alcohol—, ⁠han tenido un gran impacto en la demanda.

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En su primera ​previsión a 10 años, que abarca 160 mercados, ‌IWSR dijo que no esperaba que ‌los volúmenes de consumo mundial de alcohol dejaran de caer ⁠hasta después de 2031.

Incluso en 2035, se situarán un 1% por debajo de los volúmenes del año pasado, a pesar de un aumento del 9% en el número global de bebedores en edad ​legal, según ‌sus previsiones.

La gente beberá menos, y se prevé que el consumo anual mundial per cápita de alcohol puro disminuya en el equivalente a dos botellas de licor o una caja de vino por persona al año para entonces, según ⁠la organización.

Marten Lodewijks, presidente y director general de IWSR, dijo que los cambios en los gustos de los consumidores suponían un gran reto y que las empresas debían adaptarse en lugar de "confiar en los éxitos del pasado".

Según las previsiones de IWSR, las bebidas espirituosas, la cerveza y el vino perderán volumen de aquí a 2035, a medida que nuevos tipos ‌de bebidas, como los cócteles en lata, ocupen su lugar.

La demanda provendrá de fuera de los principales mercados tradicionales. IWSR prevé una caída de más del 18% en el consumo de alcohol para 2035 en los mayores mercados de consumo, China y Estados Unidos. Los descensos también ‌serán notables en Alemania, Japón y Reino Unido.

Con un aumento del 38% en los próximos 10 años, India ocupará el lugar de Estados Unidos como ‌el segundo mercado ⁠de alcohol más grande del mundo, solo por detrás de China, para 2032. Otros países con una demanda ​creciente serán México, con un 13%, Vietnam, con un 15%, y Colombia, con un aumento del 26% en el consumo de alcohol.

(Reportaje de Emma Rumney; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)