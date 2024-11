La sorpresiva comparación de Pochettino sobre Scaloni con Menotti y Bilardo: "Más exitoso"

La sorpresiva comparación de Pochettino sobre Scaloni con Menotti y Bilardo.

Mauricio Pochettino habló sobre el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina y sorprendió con una frase acerca del DT. En la misma lo comparó tanto con César Luis Menotti como con Carlos Salvador Bilardo, quienes también lograron el título mundial con la "Albiceleste" en 1978 y 1986, respectivamente. El entrenador que hoy dirige al seleccionado de Estados Unidos se deshizo en elogios y no se guardó nada.

A lo largo de la entrevista brindada a La Nación, el extécnico del Paris Saint Germain de Francia destacó a su colega e hizo referencia a lo que logró con el paso del tiempo. De hecho, hasta reveló su deseo de enfrentar al combinado nacional en un futuro no muy lejano. Cabe destacar que aún no tuvo la chance ya que asumió hace poco más de dos meses, después de la Copa América que se desarrolló en donde hoy dirige, pero mantiene viva la ilusión de medirse contra su colega campeón del mundo.

"Me alegra mucho su éxito, pero su humildad y saber ubicarse en cada momento es lo que realmente lo distingue. Es el entrenador más exitoso de la historia de la Selección, porque los ha superado a Bilardo y a Menotti, y aún así, su humildad y simpleza cada vez que se expresa lo hacen de otro planeta. Me genera una alegría enorme, ojalá que esté toda la vida porque da gusto ver de la forma en la que compite Argentina. Hoy es el gran ejemplo para todos, no se conforma ni relaja y hace un culto de competir", esbozó Pochettino y lo definió como el "número 1".

Por otro lado, el entrenador con pasado en varios clubes de Europa no pudo evitar mencionar su deseo de jugar contra la "Albiceleste". "¡Quiero enfrentar a la Argentina! Es uno de nuestros objetivos. Me gustaría enfrentar a todos los grandes equipos del mundo como también España, Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil... lo necesitamos como equipo. Debemos competir contra los grandes rivales del mundo". Sin embargo, agregó que sus ganas no pasan por un tema emocional ni por su nacionalidad, "sino para que el grupo sienta lo que es enfrentar a un campeón del mundo". Hasta el momento dirigió cuatro compromisos de los cuales ganó 3 y perdió el restante con siete goles a favor y cuatro en contra.

Mauricio Pochettino está al frente de la Selección de Estados Unidos.

Los números de Mauricio Pochettino como DT

Clubes : Espanyol de Barcelona de España; Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra; Paris Saint Germain de Francia.

: Espanyol de Barcelona de España; Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra; Paris Saint Germain de Francia. Partidos dirigidos : 649 (+ 4 en la Selección de Estados Unidos).

: 649 (+ 4 en la Selección de Estados Unidos). Triunfos : 316 (+3).

: 316 (+3). Empates : 144.

: 144. Derrotas : 189 (+1).

: 189 (+1). Títulos: Supercopa de Francia 2020; Copa de Francia 2020/2021 y Ligue 1 2021/2022 con el Paris Saint Germain.

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias sudamericanas