Legisladores formoseños llevan al Congreso el reclamo por tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

Diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) de la provincia de Formosa anunciaron la presentación de un proyecto de ley que propone establecer una tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande, una región integrada por diez provincias y con históricos consumos eléctricos por las temperaturas.

La iniciativa es impulsada por Graciela de la Rosa, junto a sus pares Graciela Parola y Luis Basterra, y surge como respuesta al fuerte incremento en las boletas de luz registrado en los últimos meses, en un contexto marcado por la quita de subsidios al consumo energético.

Según adelantaron, el objetivo es que el Estado nacional asuma un rol más activo en la compensación de los costos eléctricos durante los meses de mayor consumo. De la Rosa cuestionó el impacto de las políticas energéticas actuales y señaló que los incrementos en las tarifas responden a decisiones del Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación.

De manera contundente y en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), De la Rosa calificó como “vergonzoso” el aumento en los costos vinculados a la potencia y el transporte de la energía, componentes que no dependen de las distribuidoras provinciales como REFSA, encargada únicamente de la distribución final del servicio.

La legisladora remarcó que este esquema de aumentos afecta de manera generalizada a todo el país, aunque con mayor impacto en las provincias del norte por sus condiciones climáticas y estructurales.

Qué propone el proyecto de ley

La propuesta legislativa establece una tarifa eléctrica diferencial para los meses de mayor consumo energético en el Norte Grande: noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

Durante ese período, el proyecto plantea que el subsidio del Estado nacional alcance el 50% del costo de la energía, con el objetivo de aliviar el impacto en los hogares. Además, se propone eliminar el IVA de las boletas de luz para los sectores más vulnerables, al tratarse de un impuesto de carácter nacional que incrementa el valor final del servicio.

Otro de los puntos centrales es que ningún aumento tarifario supere la variación salarial, con el fin de evitar que las subas en la energía se ubiquen por encima de los ingresos de la población.

Las y los legisladores destacaron que la iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre representantes de las provincias del Norte Grande, con el objetivo de avanzar en una respuesta conjunta frente al incremento del costo de la energía.