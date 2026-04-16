Es pariente del camello: este es el animal más ancestral de la Patagonia Argentina.

En los paisajes abiertos y ventosos de la Patagonia argentina hay un animal que parece parte del escenario desde siempre. De cuello largo, mirada alerta y andar elegante, el guanaco es mucho más que una especie nativa: es uno de los mamíferos más antiguos de la región y un pariente directo de los camellos.

Su historia se remonta a millones de años atrás, cuando los antepasados de los camélidos comenzaron a expandirse por distintos continentes.

Aunque pueda sorprender, el guanaco pertenece a la familia de los camélidos, la misma que incluye a los camellos, llamas y alpacas. Estos animales tienen un origen común que se remonta a América del Norte hace millones de años, desde donde luego se expandieron hacia Asia y Sudamérica.

En este continente, el guanaco se convirtió en una de las especies más adaptadas y resistentes, ocupando territorios que van desde el norte argentino hasta la Patagonia y Tierra del Fuego.

Un sobreviviente de paisajes extremos

El guanaco es un verdadero especialista en sobrevivir en condiciones adversas. Vive en estepas, zonas áridas y ambientes de gran amplitud térmica, donde las temperaturas pueden variar drásticamente entre el día y la noche.

Su cuerpo está preparado para este entorno: puede obtener agua de las plantas que consume y tolerar la escasez de recursos, lo que le permite habitar regiones donde otras especies no podrían sobrevivir. Además, sus patas acolchadas, similares a las de los camellos, le facilitan desplazarse por terrenos duros y pedregosos.

Es pariente del camello: este es el animal más ancestral de la Patagonia Argentina.

Un animal clave desde tiempos ancestrales

Mucho antes de la llegada de los europeos, el guanaco ya formaba parte de la vida de los pueblos originarios de la Patagonia. Durante miles de años, fue una fuente esencial de alimento, abrigo y materiales para distintas comunidades.

Incluso se cree que especies domesticadas como la llama y la alpaca descienden directamente del guanaco, lo que refuerza su importancia dentro de la historia evolutiva y cultural de la región.

Hoy, el guanaco sigue siendo uno de los protagonistas de la fauna patagónica. Es el mamífero terrestre más grande de la región y cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, ya que regula la vegetación y forma parte de la cadena alimentaria. Suele vivir en grupos organizados, con un macho dominante y varias hembras, y se adapta a distintos ambientes, desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña.