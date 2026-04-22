México reabre pirámides de Teotihuacán bajo fuerte presencia policial, tras tiroteo mortal

Secuelas del tiroteo mortal en las pirámides de Teotihuacán

​El antiguo yacimiento arqueológico de Teotihuacán, en México, reabrió sus puertas el miércoles bajo estrictas medidas de seguridad y con menos ‌turistas de lo habitual, dos ‌días después de que un hombre armado matara a una mujer canadiense e hiriera a otras 13 personas en la Pirámide de la Luna, en un inusual ataque para un importante destino turístico.

El tiroteo del lunes ha puesto en el punto de mira las medidas de seguridad en los sitios culturales de México, justo cuando el país se ​prepara para coorganizar el ⁠Mundial de fútbol, con Canadá y Estados Unidos.

El extenso complejo ‌de pirámides y templos de Teotihuacán es uno de los ⁠principales atractivos turísticos del país, con ⁠1.8 millones de visitantes el año pasado.

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El miércoles se desplegaron 40 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, que se sumaron a ⁠la policía municipal y a la de la Ciudad de México. ​Miembros de la Guardia Nacional con cascos, ropa ‌de camuflaje y chalecos antibalas patrullaban ‌el recinto en camionetas, algunos fuertemente armados y con el rostro ⁠parcialmente cubierto.

Se llevaron a cabo inspecciones básicas de bolsos y mochilas en los cinco puntos de entrada de la zona arqueológica, situada a unos 50 kilómetros (31 millas) de la capital. Las medidas reforzadas ralentizaron ​el acceso.

Algunos ‌turistas esperaron más de tres horas y media bajo el sol, y se les ofreció la entrada gratuita como compensación por el retraso, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Como lo instruyó la presidenta (Claudia Sheinbaum), podremos contar también ⁠con los arcos de seguridad", dijo el director del INAH, Omar Vázquez, y añadió que habría más policías en cada entrada.

El tirador, un mexicano de 27 años, abrió fuego desde un nivel intermedio de la Pirámide de la Luna el lunes por la mañana, según testigos, disparando principalmente al aire mientras llevaba una tableta digital y gritaba, antes de suicidarse.

El acceso a la ‌pirámide permaneció bloqueado incluso tras la reapertura de Teotihuacán.

El miércoles, algunos visitantes afirmaron sentirse tranquilos gracias a la visible presencia de las fuerzas de seguridad.

"El incidente ya ha ocurrido y creemos que habrá suficiente seguridad aquí", dijo Imran Khan, un turista estadounidense.

La visitante francesa Lou Kermarrec comentó que ‌no estaba segura de que el yacimiento fuera a abrir. "No me siento insegura porque estaba bastante segura de que habría mucha policía por aquí", dijo. "Pero creo ‌que es realmente ⁠terrible lo que ha pasado porque es un lugar muy popular".

Una vendedora de un establecimiento de souvenires local, Silvia ​Castaneda, rodeada de recuerdos artesanales, tazas y gorras con motivos del sitio, dio la bienvenida a los turistas. "Teotihuacán los espera con los brazos abiertos", dijo.

Con información de Reuters